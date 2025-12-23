Signature au PSG, c'est du jamais vu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 23 ans, Nuno Mendes a déjà prouvé à plusieurs reprises faire partie de la conversation du meilleur latéral gauche du monde. Ses performances sur l'année 2025 vont dans ce sens du point de vue de Roberto Martinez. Le sélectionneur du Portugal n'a clairement pas mâché ses mots en entrevue avec Marca.

Prêté pendant un an à l'été 2021 avant d'être définitivement transféré au terme de la saison en question, Nuno Mendes s'est assis à la table des meilleurs joueurs d'Europe à son poste. Le latéral gauche de 23 ans a brillé sous les ordres de Luis Enrique la saison passée en Ligue des champions et Ligue des nations faisant notamment face à Mohamed Salah, Bukayo Saka et Lamine Yamal pour ne citer qu'eux.

«C'est celui qui a le meilleur CV» Avec Achraf Hakimi qui n'est autre que son pendant du couloir droit dans la défense du PSG, Nuno Mendes est considéré comme ce qui se fait de mieux sur le Vieux Continent. Et son sélectionneur au Portugal qu'est Roberto Martinez dira tout sauf le contraire. « Nuno Mendes est-il le meilleur latéral gauche que vous ayez vu ? C'est celui qui a le meilleur CV. Quand on parle d'un arrière gauche, on attend de lui qu'il soit rapide, qu'il récupère, qu'il défende en un contre un, qu'il soit bon dans les airs... »