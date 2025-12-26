Mercato : La «grosse déception» à 63M€ au PSG !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a sorti le chéquier pour s’offrir les services d’Illia Zabarnyi. Acheté pour 63M€ à Bournemouth, l’Ukrainien était forcément attendu au tournant suite à son arrivée, mais voilà que jusqu’à présent, les performances du défenseur central ne sont pas au rendez-vous. Une déception partagée par Pierre Ménès.

Du côté du PSG, on a voulu dès à présent préparer la succession de Marquinhos. Un défenseur central droitier était recherché et c’est donc Illia Zabarnyi qui est arrivé. Intéressant à Bournemouth, l’Ukrainien acheté pour 63M€ devait donc confirmer sous le maillot du club de la capitale. Or, depuis son arrivée, à chaque fois que Luis Enrique lui fait confiance, Zabarnyi déçoit.

« Une grosse déception » Illia Zabarnyi au PSG, ce n’est donc clairement pas ça pour le moment. Pierre Ménès fait d’ailleurs partie des déçus pour le défenseur central ukrainien. « Zabarnyi est une grosse déception au niveau du PSG », a-t-il lâché sur sa chaine Youtube au moment de faire un bilan à la mi-saison de Ligue 1.