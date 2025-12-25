Ousmane Dembélé : La discussion qui a tout changé au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé s'est assis à la table des très grands cette année en raflant la Ligue des champions et le Ballon d'or. Ce que peu de joueurs ont fait avant lui. Et à l'analyse, Luis Enrique y est pour beaucoup du point de vue de Samuel Umtiti, son ex-coéquipier au FC Barcelone et en équipe de France.

Samuel Umtiti a partagé le vestiaire du FC Barcelone avec Ousmane Dembélé entre l'été 2017 et 2022, moment du départ du défenseur formé à l'OL en prêt pour Lecce en Italie. Bien que le champion du monde ait longtemps été blessé à cette période, il a tout de même pu grandement prendre part à la première saison de « Dembouz » au Barça.

«Il joue sans réfléchir» L'occasion pour le neo-retraité de s'attarder sur le long processus de progression d'Ousmane Dembélé qui a fait de lui le Ballon d'or 2025 à l'âge de 28 ans. « Ousmane quand il arrive à Barcelone, il est très jeune et ne se rend pas forcément compte de certaines choses. Il est dans sa bulle. Il joue au foot comme quand il avait 12 ans. Mais c'est Ousmane, et ça fait de lui la personne qu'il est, le joueur qu'il est. Après son arrivée, il y avait pas mal de pertes de balle pendant les matchs parce qu'il joue sans réfléchir. Je ne vais pas dire qu'il est bête, loin de là. Que ce soit clair, mais il jouait comme ça et il fallait comprendre qu'il avait besoin de temps, je savais que ça allait prendre un peu de temps, qu'il allait comprendre et prendre en maturité ».