PSG - OM : La grande annonce de Wembanyama !

Une nouvelle fois, les Spurs de Victor Wembanyama ont réussi à faire tomber le champion NBA en titre, le Thunder d’Oklahoma City (130-110). Auteur de 12 points, le Français a donc contribué au succès de sa franchise face Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander et compagnie. Est-on en train d’assister à la naissance d’une nouvelle rivalité en NBA ? Wembanyama s’est prononcé sur le sujet.

Victor Wembanyama contre Chet Holmgren, les Spurs contre le Thunder… Est-ce la guerre des prochaines années en NBA ? Cette rivalité est en train de naitre actuellement du côté des Etats-Unis et pour le moment, c’est la franchise basée dans le Texas qui semble avoir le dessus. Après l’avoir emporté en demi-finale de la NBA Cup, Wemby et ses coéquipiers ont de nouveau fait tomber OKC en saison régulière. Cette guerre fait ainsi de plus en plus parler outre-Atlantique, de quoi faire réagir Wembanyama qui a fait un parallèle avec ce qu’on peut avoir entre le PSG et l’OM en Ligue 1.

« C’est comme quand le PSG affronte l’OM en France par exemple… » Suite à la victoire des Spurs face au Thunder, Victor Wembanyama s’est exprimé sur la rivalité naissante entre les deux franchises. Rapporté par Le Figaro, le Français a alors confié : « Je ne sais pas… Ça doit venir naturellement. Je n’ai pas dit que c’est impossible que ça arrive dans le futur. J’espère que ce sera le cas bientôt. Mais on s’en rapproche. La salle est pleine, l’énergie est différente, physicalité de la première à la dernière minute… C’est dur à décrire, mais c’est comme quand le PSG affronte l’OM en France par exemple (sourire). C’est une vraie rivalité. Ça se construit sur le temps, ça ne s’invente pas comme ça. Ça reste une belle opposition ».