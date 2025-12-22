NBA : Grand changement confirmé pour Wembanyama ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les San Antonio Spurs ont enchaîné une troisième victoire consécutive face aux Washington Wizards (113-124), avec une nouvelle fois Victor Wembanyama utilisé en sortie de banc. Depuis son retour de blessure, le temps de jeu du Français est limité et cette situation pourrait se prolonger.

En déplacement sur le parquet des Washington Wizards dans la nuit de dimanche à lundi, les San Antonio Spurs n’ont même pas eu besoin d’un « grand » Victor Wembanyama. Le Français a fini la rencontre avec 14 points, 12 rebonds, 2 passes et 2 contres, en seulement 21 minutes 30 de jeu, lors de la 21e victoire (113-124) de son équipe cette saison.

Wembanyama, un statut de remplaçant parti pour durer ? Depuis son retour de blessure, Victor Wembanyama est utilisé avec parcimonie par les San Antonio Spurs et n’a pas joué plus de 22 minutes lors d’une même rencontre. Luke Kornet, auteur de 20 points et 12 rebonds contre les Wizards, a conservé son statut de titulaire et c’est Wemby qui sort du banc désormais, mais pour encore combien de temps ?