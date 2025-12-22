NBA : «Une épreuve difficile», le drame qui touche Wembanyama…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Victor Wembanyama a dû disputer la finale de la NBA Cup, perdue face aux New York Knicks (124-113), après avoir appris le décès de sa grand-mère le jour même. Une épreuve difficile pour le Français, comme l’a expliqué Mitch Johnson, mais l’entraîneur des San Antonio Spurs est fier de la manière dont il a géré cette situation.

Battu par les New York Knicks (124-113) en finale de la NBA Cup dans la nuit de mardi à mercredi, Victor Wembanyama est apparu très touché en conférence de presse. Le Français a alors indiqué aux journalistes avoir « perdu quelqu’un de très proche ». On a appris un peu plus tard qu’il s’agissait du décès de sa grand-mère.

« Fier qu'il ait réussi à surmonter cette épreuve » « Les émotions qu'il a montrées, ou plutôt son absence d'émotions pendant le match, sont typiques de la réaction humaine lorsque l'on essaie de rester calme et serein alors que l'on traverse une épreuve difficile. Je pense que nous avons tous vécu cela dans notre vie », a confié Mitch Johnson après la victoire des San Antonio Spurs contre les Washington Wizards (119-94) dans la nuit de jeu à vendredi. « Je ne veux pas parler à sa place, mais je sais que généralement, lorsque vous traversez ce genre d'épreuves et que vous pouvez reprendre votre souffle et probablement intérioriser ce qui se passe, cela peut être très intense, dans le bon ou le mauvais sens. Dans tous les cas, c'est généralement très émouvant. Je suis donc fier qu'il ait réussi à surmonter cette épreuve. J'étais heureux qu'il se sente suffisamment à l'aise avec notre groupe pour en parler, et que nous lui rendions hommage et partagions ce moment avec lui. »