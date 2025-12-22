NBA : «Une épreuve difficile», le drame qui touche Wembanyama…

Dans la nuit de mardi à mercredi, Victor Wembanyama a dû disputer la finale de la NBA Cup, perdue face aux New York Knicks (124-113), après avoir appris le décès de sa grand-mère le jour même. Une épreuve difficile pour le Français, comme l’a expliqué Mitch Johnson, mais l’entraîneur des San Antonio Spurs est fier de la manière dont il a géré cette situation.
Battu par les New York Knicks (124-113) en finale de la NBA Cup dans la nuit de mardi à mercredi, Victor Wembanyama est apparu très touché en conférence de presse. Le Français a alors indiqué aux journalistes avoir « perdu quelqu’un de très proche ». On a appris un peu plus tard qu’il s’agissait du décès de sa grand-mère.
« Fier qu'il ait réussi à surmonter cette épreuve »
« Les émotions qu'il a montrées, ou plutôt son absence d'émotions pendant le match, sont typiques de la réaction humaine lorsque l'on essaie de rester calme et serein alors que l'on traverse une épreuve difficile. Je pense que nous avons tous vécu cela dans notre vie », a confié Mitch Johnson après la victoire des San Antonio Spurs contre les Washington Wizards (119-94) dans la nuit de jeu à vendredi. « Je ne veux pas parler à sa place, mais je sais que généralement, lorsque vous traversez ce genre d'épreuves et que vous pouvez reprendre votre souffle et probablement intérioriser ce qui se passe, cela peut être très intense, dans le bon ou le mauvais sens. Dans tous les cas, c'est généralement très émouvant. Je suis donc fier qu'il ait réussi à surmonter cette épreuve. J'étais heureux qu'il se sente suffisamment à l'aise avec notre groupe pour en parler, et que nous lui rendions hommage et partagions ce moment avec lui. »
« J'espère donc qu'il s'est senti soutenu à ce moment-là, car cela n'a manifestement pas été facile pour lui »
L’entraîneur des San Antonio Spurs a ajouté : « C'est difficile. Malheureusement, la vie ne peut pas être mise en pause, et nous ne pouvons pas adapter nos horaires de travail en fonction de cela. Parfois, nous devons donc choisir entre l'un ou l'autre, ou jongler entre les deux. Et je pense que c'est là que les équipes et les groupes se rassemblent. Cela aide dans ces moments-là, car nous traversons tous des épreuves et avons des jours difficiles. J'espère donc qu'il s'est senti soutenu à ce moment-là, car cela n'a manifestement pas été facile pour lui. »