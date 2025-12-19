NBA : Wembanyama touché par un drame, elle pousse un gros coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En finale de la NBA Cup, les Spurs ont fini par s'incliner face aux Knicks. Très attendu pour cette rencontre, Victor Wembanyama n'a pas eu le meilleur des rendements, finissant avec 18 points. Il faut dire que le Français venait de perdre sa grand-mère quelques heures auparavant. Ça n'a pas empêché certains de critiquer Wembanyama. De quoi faire bondir la femme de Nicolas Batum.

Après la défaite des Spurs en finale de la NBA Cup face aux Knicks, Victor Wembanyama a fini en larmes en conférence de presse. « Désolé, j’ai perdu quelqu’un aujourd’hui », a lâché le Français, qui venait de perdre quelques heures auparavant sa grand-mère. Jouer cette rencontre n'a donc dû pas être facile pour Wembanyama, qui n'était alors pas au niveau qu'on peut lui connaitre. Mais voilà que même en connaissant ce contexte, les critiques de certains ont fusé sur les réseaux sociaux pour attaquer la star des Spurs, jugée pas à la hauteur face à la franchise de New York.

« Un manque total de décence » En voyant ces critiques contre Victor Wembanyama qui venait de perdre sa grand-mère, Aurélie Batum, femme de Nicolas Batum, a poussé un coup de gueule. Ainsi, sur X, elle a posté : « Certains ici, ne réalisent même pas la force mentale que ça demande de jouer malgré l’annonce du décès d’un proche. À force d’idolâtrer le jeu, vous en oubliez l’essentiel : la vie, la famille et la santé passeront toujours avant un match, avant le basket. Vos réactions ne parlent pas de sport. Elles parlent de vous. S’acharner sur quelqu’un qui vient de perdre un proche, ce n’est ni une opinion ni une exigence: c’est un manque total de décence ».