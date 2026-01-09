Zinedine Zidane : La rupture est actée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En janvier 2016, Zinedine Zidane devenait l'entraîneur du Real Madrid pour la première fois. Il succédait à Rafael Benitez avec lequel la rupture serait totale dans la gestion de l'équipe. Et notamment concernant la fameux trio offensif Bale-Benzema-Ronaldo.

Cela fait désormais 10 ans que Zinedine Zidane a embrassé sa carrière d'entraîneur en succédant à Rafael Benitez sur le banc du Real Madrid. C'était effectivement le 4 janvier 2016, Florentino Pérez décidait enfin de lancer Zizou, alors entraîneur du Castilla, l'équipe réserve du Real. Et il n'a pas perdu de temps pour imposer son style, s'imposant largement contre La Corogne dès son premier match (5-0).

Zidane rompt avec les méthodes de Benitez Et comme le rappelle L'EQUIPE, bien qu'il ait conservé le 4-3-3 de Rafael Benitez, Zinedine Zidane va rompre avec son prédécesseur sur la gestion de ses stars et notamment son trio offensif, la fameuse BBC. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema. Un trio qui va marquer l'histoire.