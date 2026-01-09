Kylian Mbappé humilié... par Lamine Yamal !

Pour le Ballon d'or 2025, après avoir raflé tous les trophées collectifs nationaux au nez et à la barbe du Real Madrid de Kylian Mbappé, Lamine Yamal s'est placé à la deuxième position du classement. La jeune pépite de 18 ans du FC Barcelone a vu sa cote grimper en flèche sur le marché des transferts, au point où ça tourne quelque peu en humiliation pour Kylian Mbappé.
Entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé, il semble qu'une rivalité soit inéluctable. De par leurs affiliations respectives au FC Barcelone ainsi qu'au Real Madrid, les deux stars de l'équipe nationale de l'Espagne et de l'équipe de France sont fréquemment amenées à se mesurer l'une à l'autre. Et ce, pour les mêmes trophées tant sur le plan collectif qu'individuel.
«Il va se battre ces prochaines années avec Mbappé pour le Ballon d'Or»
Après avoir affirmé que Lamine Yamal était « l'avenir » de par sa qualité technique et sa vision du jeu, Fabio Capello a prédit aux deux stars une lutte acharnée longue de plusieurs saisons dans leur quête du Ballon d'or. « Il va se battre ces prochaines années avec Mbappé pour le Ballon d'Or, mais voyons qui remportera la Ligue des champions ».
Lamine Yamal, une valorisation de 142M€ supérieure à celle de Kylian Mbappé ?
En dehors du terrain, Kylian Mbappé et Lamine Yamal sont également affiliés à deux équipementiers rivaux. Le capitaine de l'équipe de France dispose d'un contrat avec Nike lorsque la jeune star espagnole de 18 ans est l'une des égéries Adidas. Bien qu'ils aient 9 années de différence, leurs valeurs sur le marché des transferts sont élevées. Néanmoins, sur l'année 2025, l'étude menée par l'Observatoire du football CIES place Yamal bien plus haut que Mbappé. Le joueur du Barça vaut 343M€ d'après l'étude lorsque la star du Real Madrid n'en vaut « que » 201M€ à la troisième place du podium derrière les 255M€ d'Erling Braut Haaland et Lamine Yamal.