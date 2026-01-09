Kylian Mbappé humilié... par Lamine Yamal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour le Ballon d'or 2025, après avoir raflé tous les trophées collectifs nationaux au nez et à la barbe du Real Madrid de Kylian Mbappé, Lamine Yamal s'est placé à la deuxième position du classement. La jeune pépite de 18 ans du FC Barcelone a vu sa cote grimper en flèche sur le marché des transferts, au point où ça tourne quelque peu en humiliation pour Kylian Mbappé.

Entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé, il semble qu'une rivalité soit inéluctable. De par leurs affiliations respectives au FC Barcelone ainsi qu'au Real Madrid, les deux stars de l'équipe nationale de l'Espagne et de l'équipe de France sont fréquemment amenées à se mesurer l'une à l'autre. Et ce, pour les mêmes trophées tant sur le plan collectif qu'individuel.

«Il va se battre ces prochaines années avec Mbappé pour le Ballon d'Or» Après avoir affirmé que Lamine Yamal était « l'avenir » de par sa qualité technique et sa vision du jeu, Fabio Capello a prédit aux deux stars une lutte acharnée longue de plusieurs saisons dans leur quête du Ballon d'or. « Il va se battre ces prochaines années avec Mbappé pour le Ballon d'Or, mais voyons qui remportera la Ligue des champions ».