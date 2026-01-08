Kylian Mbappé : Le sacrifice à 100M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a tout transformé. Le Soulier d'or européen a été le premier fournisseur de buts du club merengue la saison dernière. Son arrivée a chamboulé le statut de Jude Bellingham sur l'aspect sportif. Habitué à évoluer à une position plus avancée avant la signature de Kylian Mbappé, Bellingham a été repositionné afin de faire de la place au capitaine de l'équipe de France avec des tâches différentes à mener sur le terrain. De quoi grandement impacter son ratio de buts si élevé lors de sa première saison.

Un an après le départ d'Erling Braut Haaland vers Manchester City, c'était au tour de Jude Bellingham à l'été 2023 de quitter le Borussia Dortmund. Non pas pour rejoindre son ami norvégien chez les Skyblues, mais pour s'installer à la Casa Blanca. Le milieu de terrain anglais signait au Real Madrid grâce à un transfert de 100M€ à l'aube de son 20ème anniversaire.

«Je dois couvrir d'autres zones du terrain» Aucune période d'adaptation requise pour Jude Bellingham qui au terme de sa première saison raflait la Liga, la Ligue des champions et le tout en inscrivant 23 buts à son poste de milieu offensif. Cependant, tout a basculé dans la foulée de l'arrivée de Kylian Mbappé. L'Anglais a été cantonné à une position quelque peu plus reculée sur le terrain et se doit de couvrir certaines zones qu'il ne devait pas auparavant. En conférence de presse avant la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Atletico de Madrid ce jeudi, Jude Bellingham est revenu sur ce moment de bascule qu'a été la signature de Kylian Mbappé. « La transition s'est faite facilement. Lors de ma première saison, il n'y avait pas d'attaquant naturel, je jouais très près de la surface. Mais maintenant, avec Mbappé, nous avons un attaquant qui marque 50 buts par saison, je ne dois donc pas être aussi avancé. Je dois couvrir d'autres zones du terrain ».