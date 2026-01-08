Kylian Mbappé : Le sacrifice à 100M€ !

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a tout transformé. Le Soulier d'or européen a été le premier fournisseur de buts du club merengue la saison dernière. Son arrivée a chamboulé le statut de Jude Bellingham sur l'aspect sportif. Habitué à évoluer à une position plus avancée avant la signature de Kylian Mbappé, Bellingham a été repositionné afin de faire de la place au capitaine de l'équipe de France avec des tâches différentes à mener sur le terrain. De quoi grandement impacter son ratio de buts si élevé lors de sa première saison.
Un an après le départ d'Erling Braut Haaland vers Manchester City, c'était au tour de Jude Bellingham à l'été 2023 de quitter le Borussia Dortmund. Non pas pour rejoindre son ami norvégien chez les Skyblues, mais pour s'installer à la Casa Blanca. Le milieu de terrain anglais signait au Real Madrid grâce à un transfert de 100M€ à l'aube de son 20ème anniversaire.
«Je dois couvrir d'autres zones du terrain»
Aucune période d'adaptation requise pour Jude Bellingham qui au terme de sa première saison raflait la Liga, la Ligue des champions et le tout en inscrivant 23 buts à son poste de milieu offensif. Cependant, tout a basculé dans la foulée de l'arrivée de Kylian Mbappé. L'Anglais a été cantonné à une position quelque peu plus reculée sur le terrain et se doit de couvrir certaines zones qu'il ne devait pas auparavant. En conférence de presse avant la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Atletico de Madrid ce jeudi, Jude Bellingham est revenu sur ce moment de bascule qu'a été la signature de Kylian Mbappé. « La transition s'est faite facilement. Lors de ma première saison, il n'y avait pas d'attaquant naturel, je jouais très près de la surface. Mais maintenant, avec Mbappé, nous avons un attaquant qui marque 50 buts par saison, je ne dois donc pas être aussi avancé. Je dois couvrir d'autres zones du terrain ».
«Je joue un peu plus en retrait»
« Chaque saison, j'apporte mes buts, j'ai cette capacité à marquer. L'année dernière, j'en ai marqué 15, ce qui n'est pas mal du tout. Cette saison, j'en ai déjà marqué quelques-uns. Je joue un peu plus en retrait, j'influence davantage le jeu. Je dois couvrir différentes zones du terrain. Les buts n'ont jamais été le plus important. J'ai cette capacité à marquer, mais je peux tout faire là où je joue maintenant ». a conclu Jude Bellingham au cours de son point presse en Arabie saoudite dans des propos relayés par AS.