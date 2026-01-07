Kylian Mbappé au PSG : L'annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a quitté le PSG en 2024, Kylian Mbappé a laissé la place à d'autres cracks à Paris. Notamment à Désiré Doué, arrivé durant le même été, et qui s'est imposé comme un joueur déjà déterminant à Paris. D'ailleurs, Benoit Trémoulinas compare les deux joueurs au même âge.

Lorsque Kylian Mbappé a quitté le PSG en 2024, beaucoup prédisait l'enfer au club de la capitale qui perdait son meilleur joueur. Mais cela a permis a d'autres de se mettre en valeur, à commencer par Désiré Doué, auteur d'une prestation sensationnelle en finale de la Ligue des champions (5-0). D'ailleurs, Benoit Trémoulinas voit des similitudes entre Kylian Mbappé et Désiré Doué.

Trémoulinas compare Mbappé et Doué « Je ne vais pas parler du côté footeux parce que techniquement il est très fort, il est très élégant. Ce week-end il met encore un sac sous la barre, devant le but il devient très clinique. Je veux aller sur l’état d’esprit, et si on devait faire un comparatif sur des joueurs comme Mbappé, qui à son âge était très fort aussi, je trouve que son état d’esprit sur le terrain est irréprochable ! », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.