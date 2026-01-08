Mbappé remplacé par Benzema, il confirme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on pensait que Karim Benzema en avait fini avec l'équipe de France, voilà que le Ballon d'Or 2022 a ouvert la porte à un prochain retour chez les Bleus. Reverra-t-on alors KB9 avec la sélection ? Si cela venait à se produire, Kylian Mbappé pourrait être impacté et perdre sa place de numéro 9 avec la France.

En décembre dernier, Karim Benzema accordait une interview à L'Equipe. Le buteur d'Al-Ittihad lâchait alors une bombe... en ouvrant la porte à un retour en équipe de France. « Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. Donc la porte est ouverte à un retour ? Moi, je suis un joueur de foot. Donc, je joue au foot. Quand on m'appelle, je viens, je joue. J'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot et j'aime gagner. J'aime les trophées. C'est ce qui m'importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là », faisait savoir Benzema.

« Benzema a toutes les caractéristiques de l’avant-centre » Avec ce potentiel retour de Karim Benzema en équipe de France, Kylian Mbappé pourrait en faire les frais. En effet, interrogé par Kassim Maaloul sur Youtube, Hugo Guillemet, journaliste pour L'Equipe, a fait savoir : « Si Benzema revient, je le vois jouer où ? Avant-centre. Pour moi, il n'y a pas d’avant-centre en équipe de France. En réalité, les deux attaquants de l'équipe de France c’est Mbappé parce qu’il a décidé de s’installer dans cette position, pour moi ce n’est pas sa meilleure position et même Benzema estime que Mbappé peut faire encore plus mal côté gauche et marquer autant de buts. Benzema a toutes les caractéristiques de l’avant-centre, les appels, les décrochages. C’est l’avant-centre par excellence ».