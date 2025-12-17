NBA : Du «jamais vu» avec Wembanyama, c’est la folie !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama brille avec les San Antonio Spurs cette saison. Le Français continue de prouver pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs en NBA. Le phénomène de 21 ans ne cesse de mettre tout le monde d’accord au sein de la ligue américaine. J.R. Smith a d’ailleurs été bluffé par le jeu de Wemby.

«Son impact sur le jeu est fou» « Le voir en vrai, la télé ne rend absolument pas justice. Son impact sur le jeu est fou. Tu ne peux même plus attaquer le cercle, tout devient des tirs extérieurs. Je n’ai jamais vu ça » a d’abord expliqué l’ancien joueur des Cleveland Cavaliers sur le plateau de Run It Back.