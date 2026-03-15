Mercato - OM : Des années plus tard, il n'a toujours pas digéré son traitement...

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’imposer à l’OM n’est jamais chose aisée et un attaquant a pu en faire l’expérience. Au moment de revenir sur son passage à Marseille, le principal intéressé s’est dit heureux d’avoir pu vivre cette expérience, même s’il estime qu’il aurait pu faire beaucoup plus, mais qu’on ne lui en a pas laissé la possibilité.

Après s’être révélé sous les couleurs de Montpellier, Habib Bamogo faisait le grand saut vers l’OM à l’été 2004. Une expérience difficile pour l’ancien attaquant, qui n’aura inscrit que 11 buts toutes compétitions confondues lors de son passage à Marseille. Prêté au FC Nantes en 2005-2006, celui qui compte 7 sélections avec le Burkina Faso a passé la deuxième partie de la saison 2006-2007 au Celta Vigo. L’été suivant, il rejoignait l’OGC Nice en prêt, avant d’y être transféré en 2008.

Mercato - OM : Une recrue déjà sur le départ ? L’information surprenante venue de l’étranger https://t.co/1NqVZuGRRC — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« J'avais beaucoup plus à donner au club mais je n'ai pas eu l'opportunité de le faire » Comme il le confiait à La Provence en 2022, Habib Bamogo garde des regrets de son passage à l’OM : « Ce que je retiens de mon passage à Marseille ? L'OM est un des meilleurs clubs français. Même si aujourd'hui Paris domine, en terme de popularité, d'atmosphère, de pression, l'OM fait partie des meilleurs clubs français. Je suis heureux d'avoir joué à Marseille car quand tu joues à l'OM, c'est quelque chose qui te suit toute ta vie. Les gens me parlent aujourd'hui encore de Marseille. C'est une opportunité que très peu de joueurs ont dans leur carrière. Après, je suis un peu moins satisfait de la façon dont ça s'est passé. Je pense que j'avais beaucoup plus à donner au club mais je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. »