NBA : La nouvelle menace pour Wembanyama !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent pendant un mois, Victor Wembanyama a déjà raté 12 matchs et ne peut en manquer plus que 5 pour rester éligible aux trophées de fin de saison. Autre point du règlement moins connu, il faut également qu’il dispute au moins 20 minutes des rencontres auxquelles il participe, mais n’est resté que 17 minutes sur le parquet face aux Washington Wizards dans la nuit de jeudi à vendredi.

Pour lutter contre le load management, à savoir faire reposer ses stars alors qu’elles ne sont pas blessées, la NBA a instauré un nouveau règlement depuis la saison 2023-2024. Afin de pousser les équipes à utiliser leurs joueurs majeurs le plus possible, la Ligue a décidé qu’il faudrait désormais avoir disputé au moins 65 matchs de saison régulière pour être éligible aux trophées de fin de saison, ce qui vaut également pour figurer dans les All-NBA Teams et All-Defensive Teams.

Wembanyama ne peut rater plus que 5 rencontres Cela avait empêché Victor Wembanyama d’être élu meilleur défenseur la saison dernière et cela pourrait de nouveau être le cas cette année. En effet, le Français a dû s’absenter pendant un mois en raison d’une blessure au mollet. Il a fait son retour le week-end dernier, après avoir raté 12 matchs et ne peut donc en manquer plus que cinq pour rester éligible aux trophées de fin de saison.