NBA : La nouvelle menace pour Wembanyama !

Absent pendant un mois, Victor Wembanyama a déjà raté 12 matchs et ne peut en manquer plus que 5 pour rester éligible aux trophées de fin de saison. Autre point du règlement moins connu, il faut également qu’il dispute au moins 20 minutes des rencontres auxquelles il participe, mais n’est resté que 17 minutes sur le parquet face aux Washington Wizards dans la nuit de jeudi à vendredi.
Pour lutter contre le load management, à savoir faire reposer ses stars alors qu’elles ne sont pas blessées, la NBA a instauré un nouveau règlement depuis la saison 2023-2024. Afin de pousser les équipes à utiliser leurs joueurs majeurs le plus possible, la Ligue a décidé qu’il faudrait désormais avoir disputé au moins 65 matchs de saison régulière pour être éligible aux trophées de fin de saison, ce qui vaut également pour figurer dans les All-NBA Teams et All-Defensive Teams.
Wembanyama ne peut rater plus que 5 rencontres
Cela avait empêché Victor Wembanyama d’être élu meilleur défenseur la saison dernière et cela pourrait de nouveau être le cas cette année. En effet, le Français a dû s’absenter pendant un mois en raison d’une blessure au mollet. Il a fait son retour le week-end dernier, après avoir raté 12 matchs et ne peut donc en manquer plus que cinq pour rester éligible aux trophées de fin de saison.
Le temps de jeu rentre également en compte pour les trophées de fin de saison
Toutefois, il y a un autre point du règlement un peu moins connu. Comme indiqué par Mike Finger du San Antonio Express-News, en plus de participer à au moins 65 matchs, il faut également avoir passé au minimum 20 minutes sur le parquet, à l’exception de deux rencontres où le temps de jeu peut être compris entre 15 et 20 minutes. Dans la nuit de jeudi à vendredi contre les Washington Wizards (126-98), Victor Wembanyama n’a été utilisé que 17 minutes et a donc grillé un de ses deux jokers. Une autre menace à laquelle il va devoir être vigilant s’il veut remporter le titre de meilleur défenseur de l’année, pour lequel il fait office de grand favori.