NBA - Transfert de Wembanyama : La grave accusation !

Pierrick Levallet

Depuis 2023, Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner en NBA. Le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs au sein de la ligue américaine. Le phénomène de 21 ans, contrairement à d’autres, a néanmoins fait ses armes en France. Wemby a porté les couleurs de Nanterre, Lyon-Villeurbanne et de Boulogne-Levallois avant de rejoindre les San Antonio Spurs.

Le transfert de Wembanyama chez les Mets 92 au coeur d'une polémique Un transfert de Victor Wembanyama ferait d’ailleurs l’objet d’une enquête. L’arrivée du géant chez les Metropolitans 92 en 2022 en a surpris plus d’un à l’époque. Et d’après les informations de Mediapart, le maire LR de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet, serait dans le collimateur du Parquet national financier. L’édile serait en effet soupçonné de corruption et de trafic d’influence. Il aurait sollicité l’implication d’entreprises locales du secteur immobilier pour pouvoir boucler le transfert de Victor Wembanyama. En échange, ces dernières ont pu développer des projets au sein de la ville.