Un jeune talent du PSG sur le départ : Luis Enrique va intervenir ?

Comme souvent, les jeunes joueurs formés au PSG attisent les convoitises à l’étranger et l’un d’eux, dont le contrat court jusqu’en juin 2026, est actuellement plus proche d’un départ que d’une prolongation avec le club de la capitale. Un dossier dans lequel l’intervention de Luis Enrique pourrait s’avérer décisive, comme cela a déjà été le cas par le passé.
Surprise de la saison dernière et bien qu’il traverse une passe un peu plus difficile dernièrement, Senny Mayulu est devenu un élément important dans la rotation du PSG, qu’il était pourtant proche de quitter. En 2024, alors qu’il n’avait pas encore signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, le milieu de terrain âgé de 19 ans devait prendre la direction du Borrusia Dortmund, avant que Luis Enrique ne le convainc de rester.
Un nouveau Titi parisien sur le départ ?
« Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille signer son contrat pro au PSG. Je pense ça sera un joueur important dans le futur », se réjouissait alors le technicien espagnol au mois d’avril 2024. Presque deux ans plus tard, le PSG pourrait de nouveau avoir besoin de l’intervention de Luis Enrique dans un autre dossier, celui d’Emmanuel Mbemba, dont le contrat prend fin en juin 2026.
Un rapprochement entre le Bayern Munich et Mbemba
D’après les informations de L’Équipe, le défenseur polyvalent âgé de 17 ans est aujourd’hui plus proche d’un départ que d’une prolongation avec le PSG. Le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich sont intéressés et, selon plusieurs sources, il y aurait même un rapprochement avec le club bavarois, qui serait désormais le favori pour le recruter. C’est maintenant à Emmanuel Mbemba, international U18 (6 sélections) avec l’équipe de France, de faire un choix quant à son avenir. Reste à savoir si Luis Enrique, comme il l’a fait avec Senny Mayulu, réussira à le convaincre de rester au PSG.