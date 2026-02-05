Un jeune talent du PSG sur le départ : Luis Enrique va intervenir ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme souvent, les jeunes joueurs formés au PSG attisent les convoitises à l’étranger et l’un d’eux, dont le contrat court jusqu’en juin 2026, est actuellement plus proche d’un départ que d’une prolongation avec le club de la capitale. Un dossier dans lequel l’intervention de Luis Enrique pourrait s’avérer décisive, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Surprise de la saison dernière et bien qu’il traverse une passe un peu plus difficile dernièrement, Senny Mayulu est devenu un élément important dans la rotation du PSG, qu’il était pourtant proche de quitter. En 2024, alors qu’il n’avait pas encore signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, le milieu de terrain âgé de 19 ans devait prendre la direction du Borrusia Dortmund, avant que Luis Enrique ne le convainc de rester.

Un nouveau Titi parisien sur le départ ? « Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille signer son contrat pro au PSG. Je pense ça sera un joueur important dans le futur », se réjouissait alors le technicien espagnol au mois d’avril 2024. Presque deux ans plus tard, le PSG pourrait de nouveau avoir besoin de l’intervention de Luis Enrique dans un autre dossier, celui d’Emmanuel Mbemba, dont le contrat prend fin en juin 2026.