Cette star a marqué tous les supporters du PSG et pourtant, elle ne voulait pas venir !

Rejoindre le PSG est généralement une opportunité attrayante pour les footballeurs, mais cela n'a pas toujours été le cas, même après l'arrivée du Qatar. Une star emblématique, très appréciée des supporters parisiens, a avoué avoir signé à contrecoeur, de quoi compliquer ses débuts dans la capitale.

Depuis son rachat par le Qatar en 2011, le PSG a vu défiler de nombreuses stars, mais toutes n’avaient pas forcément l’intention première de finir dans la capitale, surtout au début du projet lorsque le club était en pleine mutation. C’est le cas d’une figure marquante de l’histoire du PSG, qui n’a jamais caché sa réticence à l’idée de débarquer, avant de changer d’avis.

« Je ne voulais pas aller au PSG » Recruté en 2012, Zlatan Ibrahimovic n’avait pas imaginé quitter l’AC Milan cet été-là. Et pour éviter de rejoindre le PSG, comme l’avait imaginé son club de l’époque pour renflouer les caisses, le Suédois avait fait le maximum pour écœurer les Parisiens. « Je voulais garder le même salaire que je recevais à Milan et je voulais qu’ils disent quelque chose du genre : 'Mec, tu exagères complètement, c’est assez'. C’était un moyen de les faire se retirer, avait écrit Ibra dans son autobiographie publiée en 2018. Puis j’ai dit à Mino (Raiola, son agent, ndlr) d’ajouter plein de choses et je les ai énumérées les unes après les autres. Quand nous sommes partis, j’ai dit à Helena [sa femme, NDLR] qu’ils ne l’accepteraient jamais, qu’il n’y avait aucune chance. Mais au bout de vingt minutes à peine, Mino m’a rappelé et tout ce qu’il a dit était : 'Tu as tout’. » « C'est vrai, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas, que je ne voulais pas aller au PSG. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact : je ne voulais pas changer de club, c'est tout, parce que j'étais heureux à l'AC Milan, s’était justifié Zlatan Ibrahimovic peu de temps après, dans un entretien accordé à L’Équipe. Les choses s'étaient passées difficilement à Barcelone (en 2009-2010), j'avais eu six premiers mois très bons, six mois suivants moins bons, et à Milan, j'avais enfin retrouvé la forme et le bonheur. Ma famille aussi était heureuse, alors oui, je n'avais pas envie de tout changer. »