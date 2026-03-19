Jérôme Rothen lâche une grave accusation sur un joueur du PSG : Un journaliste confirme avec de nouvelles révélations !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Jérôme Rothen a lâché des révélations étonnantes au sujet d'un joueur du PSG. Une situation qui avait largement été commentée, et cela ne risque pas de se calmer, puisqu'un journaliste de L'EQUIPE a confirmé que les informations de l'ancien joueur du PSG ne sont pas si farfelues.

Alors que Fabian Ruiz n'a plus joué avec le PSG depuis le 20 janvier, sa situation interpelle et inquiète. Il y a quelques jours, Jérôme Rothen a livré ses informations, assurant que le milieu de terrain espagnol profiterait de sa récente prolongation pour préparer la Coupe du monde, au dépens donc du club parisien.

🚨 INFO JR25 - Fabian Ruiz retarde son retour dans le groupe du PSG pour se consacrer à la sélection espagnole, au rassemblement du mois de mars et au prochain Mondial. #RMCLive pic.twitter.com/XDY8z3Ehgo — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 5, 2026

Rothen balance sur Fabian Ruiz « On se pose beaucoup de question, même à l’intérieur du club. Il y en a qui ont des gros pépins, mais c’est vrai que Fabian Ruiz, ça pose question. On parle d’une contusion, mais le match contre le Sporting Portugal commence à dater. Donc ils ont pris le temps de régler ce fameux hématome. Derrière, reprise au contact du terrain avec le staff médical, tout se passe bien. Et puis quand Monsieur Ruiz accélère un peu et qu’il est tout proche de reprendre l’entraînement avec le groupe, comme par hasard la contusion lui fait mal. Donc au bout d’un moment, tu grattes un peu et le staff médical se pose de grosses questions et surtout les dirigeants. Mais Ruiz parle à des gens qui veulent son bien, et qui me les répètent », avait-il d'abord révélé au micro de son émission du RMC.

«Il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde» Mais surtout, Jérôme Rothen révélait également que si Fabian Ruiz se permettait d'avoir un tel comportement, c'est parce qu'il venait de prolonger son contrat : « Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - ‘Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand’. Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. Et surtout, il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde. Pourquoi il pense comme ça ? Parce que Monsieur Ruiz a resigné un beau contrat au PSG. Donc maintenant, il est tranquille, penard. Et je peux dire qu’au sein du club, c’est très mal vécu. Son état d’esprit aujourd’hui après avoir dit tout et son contraire sur la blessure ».