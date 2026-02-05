Transfert : La «relation exceptionnelle» qui a permis à l'OM d'empocher des millions d'euros

Président de l'OM, Pablo Longoria l'avait annoncé : la priorité serait mise sur les départs lors du mercato hivernal. Il n'a pas menti puisque ce sont plusieurs joueurs qui ont quitté l'effectif de Roberto De Zerbi, permettant au passage au club phocéen de renflouer les caisses et d'empocher plusieurs millions d'euros. D'ailleurs, pour arriver à ses fins, l'OM a pu compter sur ses relations privilégiées avec un club en particulier.
Si l'OM a fait venir de nouveaux joueurs lors de ce mercato hivernal, le club phocéen s'est surtout séparé de certains indésirables et de joueurs à grosses valeurs marchandes pour renflouer les caisses. Neal Maupay, Robinio Vaz, Darryl Bakola, Ulisses Garcia... Les départs ont été nombreux à Marseille, où la direction olympienne a notamment multiplié les affaires avec le club de Sassuolo.
3 deals entre l'OM et Sassuolo
Ce sont bien 3 dossiers qui ont été réglés par l'OM et Sassuolo dans les derniers instants du mercato hivernal. Le premier est celui d'Ismaël Koné. Déjà prêté par le club phocéen en Italie, le milieu de terrain canadien a définitivement été transféré après la levée de son option d'achat qui était de 13M€. Mais ce n'est pas tout donc puisque Darryl Bakola a lui été vendu à Sassuolo environ 10M€ et Ulisses Garcia a été prêté avec une option d'achat estimée à 4M€.
« Nous entretenons une relation exceptionnelle avec eux »
Sassuolo aura donc régalé l'OM à l'occasion de ce mercato hivernal. Il faut dire que les liens entre les deux clubs sont très étroits. En effet, pour Sassuolo News, Giovanni Carnevali, directeur général de la formation italienne, a confié : « Nous entretenons une relation exceptionnelle avec eux, car j'ai eu la chance de travailler avec Pablo Longoria à nos débuts. Il est devenu notre responsable du recrutement, puis président de Marseille, grâce à ses qualités humaines, professionnelles et à son expertise en tant que dirigeant. Il est également devenu président de ce grand club grâce à ses qualités humaines exceptionnelles. Nous avons aussi une relation privilégiée avec Roberto De Zerbi. Pendant trois ans, nous avons accompli de grandes choses, nous avons passé d'excellents moments ensemble et obtenu d'excellents résultats ».