«L’un des meilleurs de sa génération» : Le PSG va faire signer un nouveau grand talent ?

Pierrick Levallet

Peu actif sur le mercato cet hiver, le PSG s’est tout de même permis un coup intéressant. Le club de la capitale s’est attaché les services de Dro Fernandez, considéré comme un autre prodige au FC Barcelone. Par ailleurs, les dirigeants parisiens chercheraient à faire signer un contrat à un autre phénomène.

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale ne souhaitait pas déstabiliser son effectif et ne s’est donc permis que le transfert de Dro Fernandez. Considéré comme un prodige au FC Barcelone, le milieu de terrain de 18 ans s’est laissé convaincre par Luis Enrique. Les dirigeants parisiens ont ainsi montré qu’ils étaient toujours tournés vers la jeunesse. Ils pourraient d’ailleurs faire signer un autre talent prometteur prochainement.

Le PSG va offrir un contrat à un prodige de son centre de formation ? Comme le rapporte Le Parisien, Pierre Mounguengue est en train de se révéler avec les U19 Nationaux du PSG. Meilleur buteur avec 14 réalisations toutes compétitions confondues, l’attaquant de 18 ans est vu comme un véritable crack, « l’un des meilleurs de sa génération, un leader naturel » à en croire Nazouam Ali, un autre de ses éducateurs de son ancien club amateur d’Evry. Chez les champions d’Europe 2025, Pierre Mounguengue serait décrit comme un élève studieux. Le PSG devrait ainsi bientôt lui proposer un contrat professionnel afin d’écarter les menaces des autres clubs qui superviseraient sa pépite.