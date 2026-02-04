Ce consultant de La chaîne L'Équipe charge l’OM : «On prend les supporters pour des abrutis»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a encore apporté des ajustements à son effectif durant l'hiver avec de nombreux va-et-vient. Au total, quatre recrues sont venues renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, tandis que dix joueurs ont plié bagage. Une stratégie de la direction phocéenne qui ne fait pas l’unanimité.

Le mercato hivernal a fermé ses portes ce lundi en France, et l’Olympique de Marseille a encore opéré de nombreux changements, avec dix départs (Lirola, Blanco, Mughe, Garcia, Gomes, O'Riley, Koné, Vaz, Maupay, Bakola) et quatre renforts (Nwaneri, Timber, Nnadi, Abdelli) au compteur. Cela devient une habitude pour Pablo Longoria adepte des réajustements dans l’effectif, ce qui ne fait pas l’unanimité.

« On les prend pour des abrutis en fait Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Giovanni Castaldi a critiqué la stratégie marseillaise, s’expliquant : « Le mercato de cet été, je le comprenais, car t’es sur une nette amélioration quand tu prends Pavard, Aguerd et Medina, t’upgrades (tu évolues). Mais Matt O’Riley, deux bons matchs, c’était censé devenir le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, il va à la cave. Vermeeren, il a une super séquence, sur le banc on ne le revoit plus. Les jeunes, Bakola, titulaire contre Newcastle, on ne le revoit plus. En fait, il y a un moment où entre Roberto De Zerbi qui dit en conférence de presse qu’il y a trop d’instabilité dans son effectif, qu’on lui change trop de joueur, qu’il ne peut pas construire, lui fait des compos différentes à chaque fois et l’effectif change tout le temps… Je me mets à la place des gens qui suivent Marseille, on les prend pour des abrutis en fait ».