«L'art de la dissimulation» : Les méthodes de détective privé du PSG pour recruter !

En 2022, Luis Campos remplaçait Leonardo au PSG et prenait ainsi les commandes du projet sportif du club de la capitale. Expert du mercato, le Portugais est donc en charge du recrutement parisien et depuis qu'il est là, il a réalisé de nombreux gros coups. Comment fait-il cela ? Campos en a dit plus sur ses méthodes, se comparant notamment à un détective privé.

Pour mener à bien un bon recrutement, le PSG peut compter sur Luis Campos. Ayant fait ses preuves partout où il est passé, le Portugais prouve à nouveau toutes ses qualités dans ce domaine à Paris. Et pour cela, Campos s'appuie sur certaines méthodes : « J'ai développé un super système de scouting. Il repose sur un principe simple : j'ai toujours sous la main des listes de 9 joueurs par poste avec 3 prix différents. (...) Vous savez, je n'aime pas être surpris, j'anticipe beaucoup. L'anticipation est une de mes grandes forces. Ça fait partie de l'esprit du scouting ».

« C'est un travail dans lequel il faut essayer de passer incognito » Interrogé donc par TF1 sur ses préceptes pour le mercato, Luis Campos s'est prononcé sur un possible parallèle avec un détective privé. Le conseiller sportif du PSG a alors expliqué à ce propos : « On pourrait résumer un bon scout à un détective privé, pister un joueur, c'est comme mener une enquête ? C'est un travail dans lequel il faut essayer de passer incognito. Personne ne doit s'apercevoir que je suis là. C'est l'art de la dissimulation ».