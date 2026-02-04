Ousmane Démbélé réclame «un contrat en or» : Le PSG doit-il faire une exception pour son Ballon d'Or ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé et son entourage souhaiterait profiter de son nouveau statut de Ballon d'Or pour obtenir un très gros salaire qui ne correspond pas à la nouvelle politique du PSG. Mais faut-il faire une exception pour Dembélé ?

Ce sera l'un des enjeux majeurs des prochaines semaines au PSG. Ousmane Dembélé va-t-il prolonger son contrat ? La question se pose sérieusement puisque son engagement court jusqu'en 2028, et Luis Campos a pris l'habitude de discuter prolongation avec tous les joueurs qui entament leur troisième saison au club. C'est le cas de l'ancien Rennais. Sauf que Dembélé sort d'une saison fabuleuse qui lui a permis de rafler tous les trophées individuels, dont le Ballon d'Or. Et son entourage en profite pour se montrer particulièrement gourmand.

Le but d'Ousmane Dembélé face au LOSC est nommé pour être élu #ButduMois de janvier en @Ligue1 ! ⚽️💪



Votez ici ➡️ https://t.co/JdjQyeQTLU — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 3, 2026

Dembélé réclame un très gros salaire au PSG ? Sur les antennes d'Ici Paris, Bruno Salomon a ainsi évoqué les exigences d'Ousmane Dembélé qui ne correspondent d'ailleurs pas avec son rendement actuel : « Il y a un moment donné, je suis désolé, mon bon Ousmane, mais la fête est finie. Tu es Ousmane Dembélé, tu es le patron de l'attaque du PSG. Quand tu rentres même 30 minutes face à Strasbourg, même si ça te fait suer d'être là, qu'il pèle, nous aussi on a froid dans les tribunes, et même si ça ne te fait pas plaisir d'être remplaçant et qu'il fait la tête à son coach, ce n'est pas la peine de nous le faire comprendre. Ou s'il fait la tête à ses dirigeants, car son contrat en or n'arrive pas, ce n'est pas la peine de nous le faire comprendre ».