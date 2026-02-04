Un joueur du PSG remplacé : Luis Enrique attaqué sur RMC, «c’est du grand n’importe quoi»

Pierrick Levallet

Luis Enrique a pris une décision forte ces dernières semaines dans son onze du PSG. Le technicien espagnol a apporté quelques modifications dans sa composition d’équipe, en remplaçant notamment un joueur en particulier. Ce choix suscite néanmoins quelques interrogations pour la seconde partie de saison. Et Jérôme Rothen n’a pas manqué de le remettre en question.

«Safonov, s'il fait des boulettes, il continuera d'être titulaire ?» En effet, l’ancien joueur du PSG estime que Lucas Chevalier finira par retrouver sa place dans les buts parisiens si Matvey Safonov enchaîne les mauvaises prestations. « Numéro 1, Chevalier l’a été. Il a joué tous les matchs depuis le début de saison. Et pourtant, il y a beaucoup de matchs où il n’a pas été à la hauteur. Je ne vais pas revenir sur tous les matchs moyens et les petites boulettes qu’il a pu faire, mais il y en a eu beaucoup. Et de très bons matchs de Chevalier, malheureusement, il n’y en a pas eu. Safonov a eu sa chance. [...] C'est quoi être numéro 1 ? Safonov, s'il fait des boulettes, il continuera d'être titulaire ? C'est du grand n'importe quoi ! » a pesté Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.