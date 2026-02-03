Ousmane Dembélé prêt à «arrêter totalement le football» : Un homme sauve sa carrière in extremis !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Ousmane Dembélé est aujourd'hui au sommet de son art. La saison dernière, le Français a été la locomotive du PSG, ce qui lui a d'ailleurs valu de très nombreuses récompenses individuelles dont bien évidemment le Ballon d'Or. Mais voilà que la carrière de Dembélé aurait pu prendre un tournant bien différent il y a quelques années maintenant

Longtemps critiqué pour son irrégularité et sa maladresse, Ousmane Dembélé a su gommer ses défauts pour mener le PSG vers les sommets. En 2025, le Français a été époustouflant ce qui lui a permis de remporter la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Récompensé collectivement, Dembélé l'a aussi été individuellement étant ainsi sacré meilleur joueur de la planète en se voyant décerner le Ballon d'Or.

« Il vivait mal la situation » Ousmane Dembélé est ainsi arrivé au sommet, lui qu'il y a quelques années était au plus bas. Alors au Stade Rennais, le Français était même à deux doigts d'arrêter le football. La raison ? Philippe Montanier. Profitant d'une blague lâchée par le nouvel entraîneur de l'ASSE au sujet de Dembélé lors du dernier jour du mercato, le compte X EspoirsduFootball a ressorti une histoire sur la relation compliquée entre les deux hommes en Bretagne. « C'est drôle, mais Philippe Montanier avait Ousmane Dembélé dans son effectif au Stade Rennais, il ne lui faisait pas confiance pour débuter en pro. Ousmane était à deux doigts de signer pro au Red Bull Salzbourg, puis même d'arrêter totalement le football, tellement il vivait mal la situation », peut-on ainsi lire.