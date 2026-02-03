«Du foutage de gueule» : Ce comportement d’une star du PSG ne passe pas, un journaliste se lâche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain se montre davantage difficulté depuis un certain temps, une méforme collective qui s’explique notamment par le fait que certains joueurs ne répondent pas aux attentes. C’est le cas d’une star de Luis Enrique qui commence à agacer le journaliste Bruno Salomon, au micro de France Bleu.

Dimanche, le PSG a obtenu un succès précieux sur la pelouse de Strasbourg (1-2), permettant au club de conserver sa place de leader en Ligue 1. Mais ce résultat n’a pas de quoi rassurer, alors que les Parisiens sont encore loin du niveau affiché durant la dernière saison historique. Preuve de cette méforme, les difficultés rencontrées par certains protégés de Luis Enrique, dont Ousmane Dembélé.

« S’il fait la tête à son coach, ce n'est pas la peine de nous le faire comprendre » Blessé en début de saison, l’international français est aujourd’hui épargné par les pépins physiques mais tarde à retrouver son meilleur niveau, de quoi agacer Bruno Salomon. « Il y a un moment donné, je suis désolé mon bon Ousmane, mais la fête est finie. Tu es Ousmane Dembélé, tu es le patron de l’attaque du PSG. Quand tu rentres même 30 minutes face à Strasbourg, même si ça te fait suer d’être là, qu’il pèle, nous aussi on a froid dans les tribunes, et même si ça ne te fait pas plaisir d’être remplaçant et qu’il fait la tête à son coach, ce n'est pas la peine de nous le faire comprendre. Ou s’il fait la tête à ses dirigeants car son contrat en or n’arrive pas, ce n'est pas la peine de nous le faire comprendre », explique le journaliste sur France Bleu, estimant qu’Ousmane Dembélé est loin du rôle censé être le sien.