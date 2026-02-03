«Bienvenue», le PSG accueille deux équipes à Paris !

D'ordinaire, le Stade de France abrite surtout les matchs de l'équipe de France de football et du XV de France. Mais voilà que d'ici quelques mois, l'enceinte dyonisienne accueillera un nouveau pensionnaire. Un évènement qui a d'ailleurs fait parler au cours des dernières heures. Les joueurs du PSG n'ont d'ailleurs pas manqué de réagir à cette nouvelle.
Après de nombreuses rumeurs qui font filtré depuis plusieurs semaines maintenant, c'est désormais officiel : la NFL fera escale à Paris la saison prochaine. Cela fait maintenant plusieurs saisons que la ligue américain de football américain délocalise plusieurs de ses matchs de saison régulière et la France aura le droit à son affiche en octobre prochain, au même titre que l'Australie, l'Angleterre, l'Espagne ou encore l'Allemagne.
« Bienvenue à Paris la NFL »
C'est au Stade de France que ce match de NFL se déroulera pour cette grande première sur le sol français. On connait d'ailleurs déjà la franchise qui recevra pour cette rencontre à Paris : les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors que l'adversaire du quarterback Tyler Shough et ses coéquipiers restent encore à déterminer, l'annonce de ce match de NFL dans la capitale française a suscité de nombreuses réactions, notamment chez les joueurs du PSG. « Bienvenue à Paris, on se voit en octobre », a lâché Khvicha Kvaratskhelia sur les réseaux sociaux du club de la capitale. De son côté, Willian Pacho a lui dit : « Bienvenue à Paris la NFL ».
« Ce moment est spécial »
Ce sont donc les Saints de la Nouvelle-Orléans qui recevront pour ce premier match de la NFL à Paris, en France. Une fierté pour la propriétaire de la franchise basée en Louisiane. En effet, Gayle Benson a confié : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme équipe désignée pour le premier match de saison régulière à se dérouler en France. Ce moment est spécial, non seulement en raison des liens culturels entre la Louisiane et la France, mais aussi parce que nous jouerons devant une communauté de fans des Saints en pleine croissance à Paris ».