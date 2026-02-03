«Je veux rejoindre le PSG», cette légende de l’OM est partie au clash pour Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dépit de la grosse rivalité qui oppose le PSG et l'OM depuis plus de 30 ans maintenant, nombreux sont les joueurs à avoir déjà porté le maillot des deux équipes. Et l'un des joueurs marseillais les plus emblématiques de ces dernières années avait pourtant fait le forcing en 2011 et était même parti au bras de fer avec son club pour rejoindre... le PSG.

Fabrice Fiorèse, Frédéric Déhu, Lorik Cana, Lassana Diarra, Florian Maurice, Lassana Diarra... De nombreux joueurs sont passés par le PSG ainsi que l'OM au cours de leur carrière en dépit de la grosse rivalité sportive qui oppose ces deux clubs. L'histoire est un peu différente dans le cas sur lequel nous allons revenir ici, puisqu'il s'agit d'un joueur qui était allé au bras de fer avec son club de l'ASSE, en janvier 2011, afin de pouvoir rallier le PSG. Le deal n'avait pas pu se faire, et quelques années plus tard, ce milieu offensif en question était devenu un joueur majeur et adulé... à l'OM ! Il s'agit bien évidemment de Dimitri Payet.

« J'ai fait mon choix: je veux rejoindre le PSG » Et le 31 janvier 2011, alors qu'il faisait le forcing et s'était même mis en grève à l'ASSE afin de pouvoir rallier le PSG, Payet avait accordé une interview à L'EQUIPE afin d'évoquer son bras de fer avec les dirigeants stéphanois : « Ma décision est ferme et je ne reviendrai pas dessus. Aujourd'hui, j'ai fait mon choix: je veux rejoindre le PSG pour atteindre mon objectif, qui est de disputer l'Euro 2012. Paris, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours privilégié le sportif. Paris est deuxième du Championnat, il est en mesure de se qualifier pour la Ligue des champions, il est en seizièmes de finale de Ligue Europa, c'est un club qui pourrait me faire progresser », avait lâché Payet sur sa détermination à rejoindre le PSG.