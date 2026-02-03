Le PSG a trouvé «sa véritable star» : Sa signature est devenue une priorité !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ de Kylian Mbappé en 2024 pour le Real Madrid, le PSG a voulu en finir avec l’ère des stars, préférant se concentrer sur un collectif bien huilé. Et ça a payé puisque le club de la capitale a remporté sa première Ligue des Champions. Il n’empêche que certaines individualités ressortent de l’équipe. C’est ainsi qu’à l’étranger, on a annoncé la « véritable » que le PSG veut prochainement faire signer.

Il y a près d’un an maintenant, le PSG annonçait une énorme vague de prolongations avec notamment les signatures de Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes ou encore Luis Enrique. Du côté du club de la capitale, l'histoire pourrait prochainement se répéter. En effet, la direction parisienne plancherait actuellement sur de nombreux nouveaux contrats. On a ainsi pu parler d’Ousmane Dembélé ou Fabian Ruiz. Le PSG veut ainsi continuer avec ses joueurs vedettes, mais pas seulement…

Le PSG veut faire signer ce joueur : Cet accord espéré qui devrait ravir Luis Enrique https://t.co/h7FozocVfq — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

Une prolongation… pour Luis Enrique ? Si le PSG est arrivé là où il est aujourd’hui, c’est aussi grâce à… Luis Enrique. Nommé à la tête du club de la capitale en 2023, l’entraîneur espagnol a réalisé un travail exceptionnel, malgré de nombreuses critiques à ses débuts. A Paris, on a toutefois toujours eu confiance en lui et c’est ainsi qu’aujourd’hui, on voudrait à nouveau le prolonger. Alors que Luis Enrique est sous contrat jusqu’en 2027, le PSG souhaiterait lui offrir un nouveau bail comme l’a fait savoir la Cadena Ser.