Le PSG a trouvé «sa véritable star» : Sa signature est devenue une priorité !

Suite au départ de Kylian Mbappé en 2024 pour le Real Madrid, le PSG a voulu en finir avec l’ère des stars, préférant se concentrer sur un collectif bien huilé. Et ça a payé puisque le club de la capitale a remporté sa première Ligue des Champions. Il n’empêche que certaines individualités ressortent de l’équipe. C’est ainsi qu’à l’étranger, on a annoncé la « véritable » que le PSG veut prochainement faire signer.
Il y a près d’un an maintenant, le PSG annonçait une énorme vague de prolongations avec notamment les signatures de Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes ou encore Luis Enrique. Du côté du club de la capitale, l'histoire pourrait prochainement se répéter. En effet, la direction parisienne plancherait actuellement sur de nombreux nouveaux contrats. On a ainsi pu parler d’Ousmane Dembélé ou Fabian Ruiz. Le PSG veut ainsi continuer avec ses joueurs vedettes, mais pas seulement…
Une prolongation… pour Luis Enrique ?
Si le PSG est arrivé là où il est aujourd’hui, c’est aussi grâce à… Luis Enrique. Nommé à la tête du club de la capitale en 2023, l’entraîneur espagnol a réalisé un travail exceptionnel, malgré de nombreuses critiques à ses débuts. A Paris, on a toutefois toujours eu confiance en lui et c’est ainsi qu’aujourd’hui, on voudrait à nouveau le prolonger. Alors que Luis Enrique est sous contrat jusqu’en 2027, le PSG souhaiterait lui offrir un nouveau bail comme l’a fait savoir la Cadena Ser.
Bientôt lié jusqu’en 2030 ?
Pour le PSG, faire prolonger Luis Enrique, que le média espagnol annonce comme « la véritable star » du club de la capitale, est une priorité. En effet, à Paris, on ne voudrait pas entamer la prochaine saison en se disant que l’Espagnol pourrait s’en aller librement à l’issue de celle-ci. C’est ainsi que les premiers contacts auraient été initiés entre les différentes parties, évoquant alors un nouveau contrat jusqu’en 2030. A voir si l’issue de ce dossier sera positive alors que Luis Enrique se sent bien sur le banc du PSG.