L’OM s’enfonce dans la crise : Le sauveur du club vient peut-être d’arriver !

En pleine crise après son élimination en Ligue des champions et son match nul contre le Paris FC (2-2) samedi, l’OM continue d’apporter plusieurs ajustements au sein de son effectif en vue de la deuxième partie de saison. En ce sens, l’une de ses toutes nouvelles recrues a bien l’intention de l’aider à sortir de cette passe difficile.

Élimination en Ligue des champions, nul contre le Paris FC (2-2) après avoir mené 2-0, altercation à l’entraînement et Amir Murillo pris pour cible par Roberto De Zerbi, autant dire que les derniers jours ont été plus que mouvementés à l’OM. Dans ce contexte, Marseille continue d’être actif sur le marché des transferts et a d’ailleurs accueilli ses deux prochaines recrues ce lundi matin.

🔵⚪️ Comme prévu, Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli sont bien arrivés à Marseille.



🏥 Les deux joueurs sont en visite médicale ce matin.



✍️ Signature dans la foulée à l’OM. #mercato pic.twitter.com/Og73pURJyy — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 2, 2026

Tochukwu Nnadi, la recrue surprise de l’OM À commencer par Himad Abdelli (26 ans), arrivé en provenance d’Angers contre un montant estimé à environ 3M€. « Franchement, je suis très heureux d’être ici. Même si ça se fait à la dernière journée, je suis très heureux. Je suis prêt à tout donner pour ce club. J’espère qu’on va faire de belles choses », a confié l’international algérien (8 sélections). Himad Abdelli n’était pas tout seul, puisque Tochukwu Nnadi a lui aussi atterri à l’aéroport de Marignane ce lundi.