Le prochain transfert de l’OM a fuité, ces images divulguées sur les réseaux sociaux qui ne laissent plus de place au suspense !

La semaine dernière, l’OM avait officialisé les arrivées de Quinten Timber, en provenance du Feyenoord Rotterdam, et Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal. D’autres annonces sont attendues dans les prochaines heures, alors que le mercato hivernal ferme ses portes ce lundi, concernant notamment un joueur qui vient de débarquer sur le sol marseillais…
L’Olympique de Marseille sort d’un mois de janvier cauchemardesque, marqué par la désillusion du Trophée des champions contre le PSG (2-2, 1 tab à 4), les deux lourds revers de Ligue des champions contre Liverpool (0-3) et Bruges (0-3) synonymes d’élimination, mais aussi ce nul sur la pelouse du Paris FC (2-2) aux airs de défaite dans un moment où les hommes de Roberto De Zerbi ont besoin de faire le plein de confiance.
Pour la suite de la saison, le club phocéen va pouvoir compter sur quelques recrues, dont Quinten Timber, qui arrive du Feyenoord Rotterdam pour 4M€, et Ethan Nwaneri, prêté sans option d'achat par Arsenal. Et on connaît déjà le prochain renfort bouclé par l’OM.
L’OM encore actif sur le mercato
Plus de suspense pour la nouvelle recrue phocéenne qui se nomme Himad Abdelli. Le milieu algérien va s’engager en faveur de l’OM à quelques mois de la fin de son contrat avec Angers, un dossier qui a fait l’objet de longues négociations. Sur les réseaux sociaux, des premières images du futur joueur de Roberto De Zerbi ont été dévoilées, le voyant débarquer à Marseille et prendre la pose avec une écharpe de l’OM.
« Même si ça se fait à la dernière journée, je suis très heureux »
« Franchement, je suis très heureux d’être ici. Même si ça se fait à la dernière journée, je suis très heureux. Je suis prêt à tout donner pour ce club. J’espère qu’on va faire de belles choses », a brièvement réagi Abdelli à son arrivée dans la cité phocéenne, au micro de La Minute OM. Actif dans le sens des arrivés, l’OM l’est également au niveau des départs, Angel Gomes étant attendu dans les prochaines heures à Wolverhampton sous la forme d’un prêt payant (1M€) avec option d’achat, avoisinant les 7M€.