Transfert bouclé, l'OM a réservé une surprise en toute fin de mercato !

Le mercato hivernal ferme ses portes ce lundi soir et l’OM va en être un des grands animateurs, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Alors qu’un accord a été trouvé avec Angers, Himad Abdelli est arrivé ce lundi à Marseille, mais il ne sera pas le seul, puisque les dirigeants marseillais nous ont réservé une petite surprise.

Comme souvent, le marché des transferts est animé à l’OM et celui-ci ne fait pas exception. D’ici à la fermeture du mercato ce lundi à 20h, Marseille devrait avoir bouclé les départs de Darryl Bakola, Angel Gomes, Matt O’Riley et Ulisses Garcia, après s’être déjà séparé de Robinio Vaz, Pol Lirola, Ruben Blanco et Neal Maupay.

Abdelli arrivé ce lundi matin à Marseille Il va aussi y avoir des arrivées, à commencer par celle d’Himad Abdelli. « On a le départ de Sidiki Chérif et le départ d’Abdelli. Ces deux départs sont dans le bon sens. Après, je suis sur le terrain, mais c’est en bonne voie, on verra si ça se finalise. Il faut évidemment que ça se finalise, mais l’idée, c’était ça », a déclaré Alexandre Dujeux dimanche avant la réception de Metz. L’OM a déjà un accord depuis un petit moment avec l’international algérien (8 sélections) de 26 ans et s’est désormais entendu avec Angers, comme indiqué par RMC Sport.