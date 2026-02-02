CAN 2025 : Un joueur du Maroc oublie sa frustration en signant à l'OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En ce dernier jour du mercato hivernal, qui fermera ses portes à 20 heures, l’OM a accueilli Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi, arrivés tous les deux à Marseille ce lundi matin. Ils pourraient être suivis d’un autre joueur, un international marocain que Walid Regragrui n’a pas convoqué pour la CAN et avec lequel un accord a déjà été trouvé.

Après Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans), l’OM va enregistrer les arrivées de deux autres recrues hivernales. Himad Abdelli (26 ans) et Tochukwu Nnadi (22 ans) ont atterri tous les deux à l’aéroport de Marignane ce lundi matin et vont s’engager avec le club olympien, le premier en provenance d’Angers et le second de Zulte Waregem. Ce qui ne marquera pas la fin du mercato de l’OM, qui devrait boucler les départs d’Angel Gomes (25 ans), Matt O’Riley (25 ans) et Ulisses Garcia (30 ans).

L’OM fait une offre pour un international marocain Dans le sens des arrivées, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi pourraient être suivis de Souffian El Karouani. Âgé de 25 ans, cela fait un petit moment que le latéral gauche est annoncé dans le viseur des dirigeants marseillais. D’après les informations de L’Équipe, un accord de principe a été trouvé ces derniers jours avec l’entourage de l’international marocain (5 sélections), en fin de contrat avec Utrecht. Une offre de 3M€ a été formulée par l’OM, avec un pourcentage à la revente de 15 % pour la formation néerlandaise.