Transfert confirmé à l’OM : Le prochain coup à 0€ révélé ?

Dans l’optique de suppléer Emerson Palmieri très utilisé depuis le début de la saison, l’OM explore des pistes au poste de latéral gauche. L’une d’elles mène à Souffian El Karouani, à qui il reste seulement six mois de contrat avec Utrecht. Reste à savoir si Marseille essayera de le recruter dès cet hiver ou libre l’été prochain.

À l’instar d’Angel Gomes et CJ Egan-Riley, ou bien Adrien Rabiot avant eux, l’OM essaye de plus en plus de se positionner sur les joueurs arrivant en fin de contrat. En ce sens, un accord a déjà été trouvé avec Himad Abdelli (26 ans). Ouvert à un départ cet hiver, Angers le valorise à 5M€, comme indiqué par L’Équipe.

L’OM est bien intéressé par El Karouani Le quotidien sportif confirme d’ailleurs une piste évoquée ces dernières semaines à l’OM, celle menant à Souffian El Karouani. Âgé de 25 ans, l’international marocain (5 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Utrecht. Les dirigeants marseillais recherchent un joueur au poste de latéral gauche pour soulager Emerson Palmieri et El Karouani les intéresse.