Mercato - PSG : Ces deux attaquants seront à Paris la saison prochaine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? Le club de la capitale devrait se montrer plutôt offensif concernant certains dossiers, mais également concernant certains de ses propres joueurs, forcément convoités sur le marché des transferts. A ce propos, deux joueurs sont concernés. Explications.

« Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes. » Il y a quelques semaines, le journaliste Fabrice Hawkins évoquait un sujet très important concernant le PSG sur les ondes de RMC. Très discret l’été dernier, le club parisien pourrait connaître un mercato animé, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.

Liverpool could sign two wingers this summer.



On the right, finding a Mo Salah successor is something #LFC have been planning for long before negotiating an exit package allowing the Egyptian to leave on a free.



New left-winger on the club's radar since Luis Diaz departed for… pic.twitter.com/LPnMXhFVuQ — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 26, 2026

Le PSG suit Yan Diomandé Fidèle à sa politique sportive, le PSG devrait cibler des jeunes prometteurs l’été prochain. Récemment, le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé l’intérêt parisien à l’égard de Yan Diomandé. « Outre les clubs de PL, le Bayern et le PSG suivent également Diomandé et se sont renseignés sur le joueur. Il ne faut pas sous-estimer le Bayern et le PSG car s'ils décident de tout miser sur Diomande, ils peuvent se révéler très puissants dans cette course. » Ce jeudi, au tour du journaliste Ben Jacobs de faire le point autour de l’avenir du crack ivoirien évoluant au RB Leipzig.