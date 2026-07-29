Zinédine Zidane est de retour en équipe de France : Déjà quatre surprises sont évoquées pour sa première liste avec les Bleus

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il n’a pas été question de jeu, ni de ses futurs choix ce mardi, lors de la présentation de Zinédine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Ce dernier a reporté le sujet au mois de septembre prochain, à l’occasion de son premier rassemblement à la tête des Bleus, avec potentiellement quatre nouvelles têtes.

Comme tout le monde s’y attendait, c’est Zinédine Zidane qui s’est assis à côté de Philippe Diallo ce mardi, lors de la conférence de presse de présentation du successeur de Didier Deschamps. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France a partagé son émotion, lui qui attendait ce moment depuis cinq ans, refusant tous les projets qui lui ont été présentés entre-temps : « C'était la seule chose que je voulais faire après le Real Madrid. »

À quoi s’attendre pour la première liste de Zidane ? Une conférence de presse dont le but était surtout de revenir sur le lien entre Zinédine Zidane et l’équipe de France, ce qu’il a fait depuis son départ du Real Madrid et comment s’étaient déroulées les premières discussions avec le président de la FFF. En ce qui concerne le terrain ou ses futurs choix, le nouveau sélectionneur des Bleus a reporté le sujet à son premier rassemblement entre les mois de septembre et d’octobre prochains, avec quatre rencontres de Ligue des Nations au programme face à la Turquie, la Belgique, l’Italie, puis de nouveau les Diables Rouges.

« Zidane peut compter sur un très beau noyau de cadres, assez jeunes pour qu’il puisse se projeter avec eux » Nul doute que Zinédine Zidane s’appuiera sur le même noyau de joueurs présent à la Coupe du monde 2026 sous les ordres de Didier Deschamps. « Zidane peut compter sur un très beau noyau de cadres, assez jeunes pour qu’il puisse se projeter avec eux. Plusieurs talents ont aussi intégré les Bleus à partir de la rentrée 2024 (Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué, Manu Koné), mais il y a encore de nouvelles têtes à trouver », a déclaré le journaliste Anthony Clément dans une série de question/réponse organisée sur le site de L’Équipe.