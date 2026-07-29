Zinédine Zidane en équipe de France : «Je ne l’imaginais pas forcément sélectionneur», David Trezeguet dévoile l’homme qui a tout changé pour le nouveau patron des Bleus

Alexis Brunet

Depuis ce mardi 28 juillet, Zinédine Zidane est officiellement devenu le sélectionneur de l’équipe de France. Après cinq ans sans banc, le champion du monde va donc s’occuper des Bleus et, selon David Trezeguet, cela ne paraissait pas si évident auparavant, mais un homme a joué pour beaucoup dans ce choix de Zizou.

Le samedi 18 juillet, Didier Deschamps disait adieu à l’équipe de France après son dernier match en tant que sélectionneur face à l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026 (6-4). Dix jours plus tard, on sait donc officiellement qui lui succède, bien que cela était un secret de polichinelle. Ce mardi 28 juillet au siège de la FFF dans le 15ème arrondissement de Paris, Zinédine Zidane a officiellement été présenté à la presse comme le nouveau patron des Bleus.

Le rêve de Zidane devient réalité Un moment qui était attendu depuis des mois par les supporters de l’équipe de France et plus encore par Zinédine Zidane lui-même. En conférence de presse, le nouveau sélectionneur des Bleus a révélé qu’il rêvait de ce poste et il a refusé de nombreuses propositions pour l’obtenir. « J'ai toujours regardé cette équipe comme un supporter, mais aussi comme un futur entraîneur. C'est aussi pour cette raison que je n'ai pas pris d'autres propositions. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais je n'avais qu'une idée en tête : entraîner cette équipe. »

« Je ne l’imaginais pas forcément sélectionneur à ce moment-là » Cinq ans après son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane retrouve donc un banc de touche. Coéquipier de Zizou en équipe de France et à la Juventus de Turin, David Trezeguet s’est exprimé sur l’arrivée à la tête des Bleus de son ancien partenaire. L’ex-buteur ne l’imaginait pas embrasser une telle carrière il y a des années, mais selon lui un homme a tout changé. « Honnêtement, à l’époque, on voyait surtout un joueur d’exception. Dans cette génération, les profils qui semblaient naturellement destinés à devenir entraîneurs étaient plutôt Laurent Blanc, Didier Deschamps ou encore Marcel Desailly. Aimé (Jacquet) était pour notre génération une figure marquante. Zizou était encore dans un esprit de très haut niveau, centré sur son football. Je ne l’imaginais pas forcément sélectionneur à ce moment-là. Je pense que l’envie est venue plus tard, au contact de Carlo Ancelotti, puis avec son travail à la Castilla du Real. C’est là qu’il a appris le métier et qu’il a découvert qu’il aimait entraîner », a déclaré le France-argentin au Parisien.