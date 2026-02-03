«Je voulais venir au Parc des Princes» : Un joueur rêvait du PSG, mais ses plans sont contrariés !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Enceinte mythique du football français, le Parc des Princes est un endroit où bon nombre de joueurs rêvent de jouer, encore plus depuis le sacre européen du PSG. Un Français, qui aurait pu fouler cette pelouse dans les prochains jours, ne cache pas sa déception en évoquant ce rendez-vous manqué.

L’année 2025 restera dans l’histoire du Paris Saint-Germain, qui a remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions sur la scène nationale, ainsi que la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. De quoi susciter des convoitises. De nombreux joueurs se verraient bien évoluer sous les ordres de Luis Enrique, ou simplement affronter Ousmane Dembélé et ses coéquipiers du PSG. C’est le cas d’un Français qui n’a pas caché sa déception ses derniers jours.

Désire Doué privé de Coupe du monde 2026 : «Comportement insuffisant», il a tranché ! https://t.co/SQCg1ZfLW4 — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

« Je suis déçu, à titre personnel » Capitaine du Qarabag FK, Abdellah Zoubir avait une chance sur deux d’aller défier le Paris Saint-Germain en barrage de Ligue des champions, mais le sort en a finalement décidé autrement, puisque la formation azerbaïdjanaise va défier Newcastle, tandis qu’un duel 100 % Ligue 1 attend (encore) le PSG, qui devra se défaire de l’AS Monaco pour espérer se qualifier en huitièmes de finale. « Je suis déçu, à titre personnel, je voulais venir au Parc, a regretté Abdellah Zoubir après le tirage au sort, dans des propos rapportés par Le Figaro. Je suis Français, ça aurait été top de jouer un match de gala contre les champions d’Europe parisiens. C’est à titre personnel, je ne sais pas si les coéquipiers étaient du même avis ».