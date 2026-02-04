«Les médecins ont pensé à une tumeur» : Le PSG finit par le recruter, d'autres n'ont pas eu cette chance !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier 2024, Gabriel Moscardo s'engageait avec le PSG en provenance des Corinthians. Un transfert qui aurait toutefois pu basculer et ne jamais se faire suite à la visite médicale. En effet, un problème avait été repéré lors d'un examen du Brésilien. Plus de peur que de mal finalement pour Moscardo qui a signé au PSG. En revanche, pour d'autres, ça n'a pas été le cas.

Prêté actuellement à Braga, Gabriel Moscardo appartient au PSG. C'est en janvier 2024 que le club de la capitale avait recruté le Brésilien, alors aux Corinthians. Un transfert qui avait donné lieu à une frayeur pour le joueur de 20 ans. En effet, dans un entretien accordé à Terra, Moscardo a révélé : « Je n'avais jamais ressenti de douleur durant ma carrière. À mon arrivée au PSG, on m'a fait une IRM et on a détecté une zone anormale : une absence d'os. Quand les médecins l'ont vue, ils ont pensé à une tumeur. Ce fut un choc terrible pour nous ; ils pensaient même à un cancer. Mais, Dieu merci, ce n'était pas ça et j'ai pu continuer ma carrière ».

Un joueur du PSG risque gros, «les conséquences seront lourdes» : L’avertissement est lancé sur La Chaîne L’ÉQUIPE https://t.co/8Q43LGjaSx — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

« Au moment de la visite médicale, le docteur trouve que... » Finalement, tout allait bien pour Gabriel Moscardo, qui a donc signé avec le PSG. En revanche, pour d'autres, le transfert à Paris a véritablement capoté à cause de la visite médicale. C'est ce qui était arrivé en 2008 avec Lilian Thuram. Alors au FC Barcelone, le champion du monde 98 devait s'engager avec le club de la capitale... jusqu'à ce qu'on découvre un problème cardiaque, l'obligeant alors à arrêter sa carrière. « Au moment de la visite médicale, le docteur qui m'a fait l'échographie du coeur trouve que son épaisseur est un peu élevée. Sur le ton de la plaisanterie, je lui dis : "Vous m'avez fait peur. Comme j'ai un frère qui est décédé d'un problème cardiaque, j'ai cru que vous alliez me dire que je ne pourrais plus jouer au foot." Là, je vois sa mine se décomposer. Mais c'est la vie. Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. À 17 ans, on m'annonçait que je ne pourrais plus jamais jouer à cause d'un problème de genoux. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir la carrière que j'ai eue », expliquait Thuram à L'Equipe.