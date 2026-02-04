«Les médecins ont pensé à une tumeur» : Le PSG finit par le recruter, d'autres n'ont pas eu cette chance !

En janvier 2024, Gabriel Moscardo s'engageait avec le PSG en provenance des Corinthians. Un transfert qui aurait toutefois pu basculer et ne jamais se faire suite à la visite médicale. En effet, un problème avait été repéré lors d'un examen du Brésilien. Plus de peur que de mal finalement pour Moscardo qui a signé au PSG. En revanche, pour d'autres, ça n'a pas été le cas.
Prêté actuellement à Braga, Gabriel Moscardo appartient au PSG. C'est en janvier 2024 que le club de la capitale avait recruté le Brésilien, alors aux Corinthians. Un transfert qui avait donné lieu à une frayeur pour le joueur de 20 ans. En effet, dans un entretien accordé à Terra, Moscardo a révélé : « Je n'avais jamais ressenti de douleur durant ma carrière. À mon arrivée au PSG, on m'a fait une IRM et on a détecté une zone anormale : une absence d'os. Quand les médecins l'ont vue, ils ont pensé à une tumeur. Ce fut un choc terrible pour nous ; ils pensaient même à un cancer. Mais, Dieu merci, ce n'était pas ça et j'ai pu continuer ma carrière ».
« Au moment de la visite médicale, le docteur trouve que... »
Finalement, tout allait bien pour Gabriel Moscardo, qui a donc signé avec le PSG. En revanche, pour d'autres, le transfert à Paris a véritablement capoté à cause de la visite médicale. C'est ce qui était arrivé en 2008 avec Lilian Thuram. Alors au FC Barcelone, le champion du monde 98 devait s'engager avec le club de la capitale... jusqu'à ce qu'on découvre un problème cardiaque, l'obligeant alors à arrêter sa carrière. « Au moment de la visite médicale, le docteur qui m'a fait l'échographie du coeur trouve que son épaisseur est un peu élevée. Sur le ton de la plaisanterie, je lui dis : "Vous m'avez fait peur. Comme j'ai un frère qui est décédé d'un problème cardiaque, j'ai cru que vous alliez me dire que je ne pourrais plus jouer au foot." Là, je vois sa mine se décomposer. Mais c'est la vie. Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. À 17 ans, on m'annonçait que je ne pourrais plus jamais jouer à cause d'un problème de genoux. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir la carrière que j'ai eue », expliquait Thuram à L'Equipe.
« Il y a une part de risques qu'ils n'ont pas voulu prendre »
En 2012, c'est Anthony Réveillère qui aurait dû lui s'engager avec le PSG en provenance de l'OL. Le fait qu'il n'a pas satisfait à la visite médicale, le club de la capitale a été refroidi par l'état de son genou. Un transfert avorté suite auquel Réveillère confiait : « En fait, suite à la visite médicale, le PSG a pris une décision. On en a discuté, ils ont décelé quelque chose qui ne m'empêche pas de jouer, mes genoux vont bien. Mais il y a une part de risques qu'ils n'ont pas voulu prendre, c'est comme ça. Mes deux genoux vont bien, le week-end précédent j'avais joué tout le match à Rennes sans souci, pas de souci depuis non plus. Au niveau des sensations, je n'ai pas le moindre souci. Après, tout peut arriver. Moi, comme je dis, je marche aux sensations et pas aux images, qui sont sujettes à interprétation, je ne fais pas confiance ».