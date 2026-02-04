Un joueur du PSG risque gros, «les conséquences seront lourdes» : L’avertissement est lancé sur La Chaîne L’ÉQUIPE

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans les médias, un débat autour du PSG est récurrent ces dernières semaines. La faute aux interrogations constantes au sujet d’un secteur de jeu en particulier. Et ce, sous décision de Luis Enrique qui prône un management spécifique à cette position. Un ancien joueur du Paris Saint-Germain est monté au créneau à la télévision.

Comme un air de déjà vu. Quatre saisons en arrière, l’ex-directeur sportif du PSG qu’était Leonardo , décidait de saisir une opportunité de marché en recrutant Gianluigi Donnarumma . Dès lors, une constante discussion concernant la position de numéro un chez les gardiens de but avait lieu pendant la saison 2021/2022 entre Donnarumma et Keylor Navas . Mauricio Pochettino n’avait jamais tranché à l’époque, contrairement à son successeur sur le banc de touche Christophe Galtier , attisant le débat.

«Safonov a gagné le match»

A la dernière intersaison, fort de son titre raflé en Ligue des champions avec le PSG, Luis Enrique a eu gain de cause dans sa décision de recruter un gardien de but aux caractéristiques différentes de celles de Gianluigi Donnarumma : Lucas Chevalier. L’Italien a été poussé vers la sortie lorsque le gardien de l’équipe de France a débuté la saison comme numéro un. Mais ses prestations mitigées ont redistribué les cartes alors que Matvey Safonov est parvenu à apporter satisfaction. Un remake du cas Navas - Donnarumma a en ce moment lieu au Paris Saint-Germain. Ex-portier du club de la capitale (entre 2001 et 2008) reconverti consultant, Jérôme Alonzo a dit stop.

« Pour que le débat soit clos maintenant parce que pour un groupe c’est hyper important d’avoir une stabilité à ce poste. Pour eux évidemment, je n’ai jamais été pour cette phrase qui dit : « le meilleur jouera ». Ça n’existe pas et même Luis Enrique n’en pense pas un mot. Aujourd’hui, Safonov a pris et a eu sa chance, il a été bon quand il fallait être bon. Lucas Chevalier a eu quelques difficultés. Pour le bien du groupe, du PSG et pour la suite de la saison, je pense que Safonov doit rester dans les buts. Non pas que je n’ai pas de respect pour Lucas Chevalier, mais aujourd’hui, Safonov a gagné le match et pour la stabilité d’un groupe, son équilibre affectif et sportif, il est important qu’un gardien s’impose ».