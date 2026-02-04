«Une liste de 9 joueurs par poste» : Les secrets du mercato du PSG révélés au grand public !

En 2022, le PSG a décidé d'opérer un grand changement. Le club de la capitale s'est alors séparé de Leonardo, son directeur sportif, faisant confiance à Luis Campos pour diriger le projet parisien. Aujourd'hui, c'est donc le Portugais qui a les clés du camion étant ainsi en charge du recrutement du PSG. Et pour dénicher les bonnes recrues, il a quelques secrets.
Cela fait maintenant quelques mois que la politique de recrutement du PSG a évolué. Désormais, le club de la capitale en a fini avec les stars, préférant se concentrer sur la construction d'un effectif bien huilé. Une méthode qui a porté ses fruits avec la victoire en Ligue des Champions la saison dernière. Il faut dire que le PSG a pu compter sur de belles réussites dans son recrutement comme notamment Khvicha Kvaratskhelia. Un beau travail qu'il faut notamment mettre à l'actif de Luis Campos, conseiller sportif parisien.
« J'ai toujours sous la main des listes de 9 joueurs par poste avec 3 prix différents »
Le PSG peut compter sur Luis Campos, un véritable expert du mercato. Le Portugais n'a d'ailleurs pas manqué de d'expliquer sa méthode pour dénicher les meilleurs recrutements. C'est ainsi qu'il a expliqué lors d'un entretien accordé à TF1 : « Chaque joueur a un prix. Lorsqu'on construit une équipe, on ne doit pas dépasser un coût total. Sinon on va au-devant de graves problèmes, comme ça a été le cas à Monaco où il a fallu qu'on change tout le projet, un an seulement après l'avoir mis sur les rails. Avec l'expérience que j'ai pu accumuler, j'ai créé ma propre philosophie de travail, à laquelle je crois beaucoup. J'ai développé un super système de scouting. Il repose sur un principe simple : j'ai toujours sous la main des listes de 9 joueurs par poste avec 3 prix différents ».
« Je n'aime pas être surpris, j'anticipe beaucoup »
Luis Campos a ensuite ajouté : « Par exemple, vous avez une enveloppe de 40 millions d'euros pour recruter quatre joueurs. Si vous en dépensez 20 sur le poste où vous en avez le plus besoin, il ne vous reste plus que 20 millions pour faire le reste de votre mercato. Ça veut dire que, pour compléter le puzzle, il faut aller piocher dans une liste moins onéreuse. Mais encore faut-il en avoir une sous la main. Vous savez, je n'aime pas être surpris, j'anticipe beaucoup. L'anticipation est une de mes grandes forces. Ça fait partie de l'esprit du scouting. J'aime pouvoir répondre aux attentes de l'entraîneur avec qui je travaille. Je suis là pour l'écouter, comprendre le projet qu'il souhaite mettre en place et l'aider à trouver les bons joueurs ».