«Une liste de 9 joueurs par poste» : Les secrets du mercato du PSG révélés au grand public !

En 2022, le PSG a décidé d'opérer un grand changement. Le club de la capitale s'est alors séparé de Leonardo, son directeur sportif, faisant confiance à Luis Campos pour diriger le projet parisien. Aujourd'hui, c'est donc le Portugais qui a les clés du camion étant ainsi en charge du recrutement du PSG. Et pour dénicher les bonnes recrues, il a quelques secrets.

Cela fait maintenant quelques mois que la politique de recrutement du PSG a évolué. Désormais, le club de la capitale en a fini avec les stars, préférant se concentrer sur la construction d'un effectif bien huilé. Une méthode qui a porté ses fruits avec la victoire en Ligue des Champions la saison dernière. Il faut dire que le PSG a pu compter sur de belles réussites dans son recrutement comme notamment Khvicha Kvaratskhelia. Un beau travail qu'il faut notamment mettre à l'actif de Luis Campos, conseiller sportif parisien.

« J'ai toujours sous la main des listes de 9 joueurs par poste avec 3 prix différents » Le PSG peut compter sur Luis Campos, un véritable expert du mercato. Le Portugais n'a d'ailleurs pas manqué de d'expliquer sa méthode pour dénicher les meilleurs recrutements. C'est ainsi qu'il a expliqué lors d'un entretien accordé à TF1 : « Chaque joueur a un prix. Lorsqu'on construit une équipe, on ne doit pas dépasser un coût total. Sinon on va au-devant de graves problèmes, comme ça a été le cas à Monaco où il a fallu qu'on change tout le projet, un an seulement après l'avoir mis sur les rails. Avec l'expérience que j'ai pu accumuler, j'ai créé ma propre philosophie de travail, à laquelle je crois beaucoup. J'ai développé un super système de scouting. Il repose sur un principe simple : j'ai toujours sous la main des listes de 9 joueurs par poste avec 3 prix différents ».