«C'est frustrant», un joueur du PSG veut modifier les règles du football !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, les gardiens du PSG se sont montrés à l'aise quand il a fallu arrêter un penalty ou un tir au bout d'un adversaire. Lucas Chevalier ou Matvey Safonov ont ainsi excellé dans ce domaine, mais voilà qu'on trouve des choses à redire. C'est ainsi que du côté de Paris, on ne dirait pas non pour modifier un point du règlement.

Matvey Safonov l'a encore montré face à Strasbourg, sur sa ligne de but, face à un adversaire à 11 mètres. Il est redoutable. Déjà décisif dans la séance des tirs au but face à Flamengo, le Russe du PSG a cette fois arrêté la tentative de Joaquín Panichelli lors de la dernière journée de Ligue 1. Comme Lucas Chevalier, Safonov montre tout son talent quand il s'agit d'arrêter un penalty adverse, mais voilà qu'il ne dirait pas non pour changer quelque chose.

Le PSG a loupé le transfert d’un attaquant : «Il y avait un accord, mais...» https://t.co/13Hz6PCG6o — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

« Une idée intéressante : interdire les reprises après un penalty » Si Matvey Safonov est à l'aise lors d'un penalty ou d'un tir au but, il y a pourtant une grande différence qui peut tout changer. En effet, lors d'un penalty, le tireur a la possibilité de reprendre le ballon de volée si le gardien repousse. Un point de règlement que le portier du PSG ne dirait pas non pour changer comme il l'a expliqué pour Sports.ru : « Une idée intéressante : interdire les reprises après un penalty. C'est incroyablement frustrant d'arrêter un penalty, mais de ne pas pouvoir contrôler le rebond et de se retrouver face à une reprise à bout portant ».