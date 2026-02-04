Transfert à l'OM : Il est déjà «prêt à se battre» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM a encore une fois été très actif lors du dernier mercato hivernal. Que ce soit dans le sens des départs que des arrivées, ça a énormément bougé au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. L'entraîneur olympien peut ainsi compter sur de nouvelles armes pour affronter cette seconde partie de saison. Des nouveaux arrivés à l'OM qui sont déjà très chauds.

Quinten Timber, Ethan Nwaneri, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi. Voilà les 4 nouveaux joueurs de l'OM pour cette seconde partie de saison. A Marseille, on a donc profité du mercato hivernal pour offrir à Roberto De Zerbi de nouvelles armes, surtout dans l'entrejeu donc. Au terme d'un long feuilleton, Abdelli a fini par poser ses valises à l'OM, quittant ainsi Angers à 6 mois de la fin de son contrat.

« Je suis prêt à me battre pour ces couleurs et à tout donner » Ça n'a pas été simple, mais l'OM et Angers ont donc fini par se mettre d'accord pour le transfert d'Himad Abdelli. L'international algérien est désormais un Olympien et la motivation est présente chez lui pour donner le meilleur pour ce nouveau maillot. En effet, au micro de BeIN Sports, Abdelli a lâché : « Quels sont mes objectifs personnels ? J’ai toujours avancé étape par étape : j’ai commencé au Havre en Ligue 2, puis j’ai connu la Ligue 1 et la Ligue 2 avec Angers. Aujourd’hui, je passe un vrai cap avec l’OM. Je suis prêt à me battre pour ces couleurs et à tout donner ».