OM - La statistique inattendue : Une grande première à Marseille depuis… 1998 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans une situation sportive compliquée dernièrement, l'OM poursuit son parcours en Coupe de France. En effet, ce mardi soir, le club phocéen a éliminé le Stade Rennais, validant alors son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Une victoire (3-0) de l'OM qui permet par la même occasion

Suite à l'élimination du PSG contre le Paris FC, l'OM a récupéré l'étiquette de grand favori pour la Coupe de France. Mais encore faut-il se hisser jusqu'en finale pour espérer soulever le trophée pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Et pour le moment, c'est toujours possible. Ce mardi soir, les Olympiens disputaient leur huitième de finale face au Stade Rennais. Dans une situation sportive loin d'être simple en ce moment, l'OM est tout de même venu à bout de l'équipe dirigée par Habib Beye (3-0).

CAN 2025 : Sanctionnée par son gouvernement, une star de l'OM l'affirme «ça a été difficile» https://t.co/JuFkUD6u5E — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

Une doublure qui gagne ! L'OM sera donc au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe de France. Cela devrait ainsi être un match de plus à jouer pour Jeffrey de Lange. Doublure de Geronimo Rulli, le Néerlandais a la confiance de Roberto De Zerbi lors des matchs de Coupe notamment. Et les résultats sont au rendez-vous quand De Lange est dans les buts de l'OM. Titulaire ce mardi soir contre le Stade Rennais, l'ancien portier des Go Ahead Eagles n'a donc pas perdu... comme c'est le cas à chaque fois qu'il joue.