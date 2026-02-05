L'OM plutôt que l'Arabie Saoudite : Une star dit oui à Marseille pour une raison précise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis quelques saisons maintenant, l'Arabie Saoudite réussit à convaincre certains des plus grands noms du football mondial grâce à une énorme puissance financière. Malgré cet aspect, certains font le choix d'opter pour d'autres solutions, même si cela signifie gagner mois. Un grand nom a ainsi privilégié l'OM dernièrement, une décision animée par un objectif précis.

L'Arabie Saoudite dispose aujourd'hui d'un championnat attrayant. Et pour cause... De gros salaires sont proposés et forcément, ça a de quoi faire tourner les têtes, notamment de certains jeunes joueurs, qui acceptent ainsi de venir toucher de gros chèques avant de pourquoi pas revenir en Europe. Ils sont donc nombreux à avoir cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, mais chez certains, l'argent ne fait visiblement pas tout et c'est ainsi que l'émotion peut parfois prendre le dessus.

Aubameyang de retour à l'OM C'est visiblement comme ça que l'OM a pu enregistrer le retour de Pierre-Emerick Aubameyang lors du dernier mercato estival. En 2024, le Gabonais quittait le club phocéen pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Qadsiah. PEA est finalement revenu à Marseille un an plus tard, lui qui aurait très bien pu continuer dans le championnat saoudien tout en percevant un gros salaire. Aubameyang en a donc décidé finalement autrement, préférant ainsi enfiler à nouveau le maillot de l'OM.