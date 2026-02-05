L'OM plutôt que l'Arabie Saoudite : Une star dit oui à Marseille pour une raison précise !

Depuis quelques saisons maintenant, l'Arabie Saoudite réussit à convaincre certains des plus grands noms du football mondial grâce à une énorme puissance financière. Malgré cet aspect, certains font le choix d'opter pour d'autres solutions, même si cela signifie gagner mois. Un grand nom a ainsi privilégié l'OM dernièrement, une décision animée par un objectif précis.
L'Arabie Saoudite dispose aujourd'hui d'un championnat attrayant. Et pour cause... De gros salaires sont proposés et forcément, ça a de quoi faire tourner les têtes, notamment de certains jeunes joueurs, qui acceptent ainsi de venir toucher de gros chèques avant de pourquoi pas revenir en Europe. Ils sont donc nombreux à avoir cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, mais chez certains, l'argent ne fait visiblement pas tout et c'est ainsi que l'émotion peut parfois prendre le dessus.
Aubameyang de retour à l'OM
C'est visiblement comme ça que l'OM a pu enregistrer le retour de Pierre-Emerick Aubameyang lors du dernier mercato estival. En 2024, le Gabonais quittait le club phocéen pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Qadsiah. PEA est finalement revenu à Marseille un an plus tard, lui qui aurait très bien pu continuer dans le championnat saoudien tout en percevant un gros salaire. Aubameyang en a donc décidé finalement autrement, préférant ainsi enfiler à nouveau le maillot de l'OM.
« Je suis revenu à Marseille pour... »
Et Pierre-Emerick Aubameyang avait ses raisons de préférer revenir à l'OM plutôt que de continuer en Arabie Saoudite. C'est ainsi que rapporté par Le Phocéen après la victoire face à Rennes, l'attaquant olympien a confié : « Je suis revenu à Marseille pour vivre de grandes émotions. Gagner ici, c’est différent. Je veux aller au bout, offrir un titre à ce club et à ces supporters. On est en quart de finale, ça avance bien, mais tout passera par la régularité et les bonnes performances. À nous de continuer comme ça ».