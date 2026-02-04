Transferts : L’OM va lâcher 14M€ sur un «taulier» l’été prochain !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato hivernal vient à peine de refermer ses portes, voilà qu'on pense déjà à la prochaine fenêtre de recrutement. Le rendez-vous est ainsi donné à l'été 2026. Une intersaison qui risque une fois n'est pas coutume d'être mouvementée à l'OM. Grand animateur du marché des transferts, le club phocéen devrait encore être au rendez-vous. D'abord avec un transfert à au moins 14M€ ?

Cette saison, si des joueurs déçoivent à l'OM, d'autres s'imposent dans l'équipe de Roberto De Zerbi. On peut ainsi noter quelques satisfactions du côté de la Canebière, dont certaines auxquelles on ne s'attendait pas forcément. C'est notamment le cas de Timothy Weah. Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de la Juventus, l'Américain, qui en intriguait plus d'un lors de son recrutement, a su mettre tout le monde d'accord avec ses performances sous le maillot de l'OM.

« Ce qu'il me montre sur le terrain et quand il parle, j'aime » Daniel Riolo fait notamment partie de ceux qui sont aujourd'hui sous le charme de Timothy Weah. Alors que l'Américain a de nouveau été excellent pour l'OM face au Stade Rennais ce mardi, le journaliste de RMC a lâché au micro de l'After Foot : « Ce geste crucial de Weah en début de match. Je me réjouis de l'état d'esprit de ce joueur et de ce qu'il est en train de devenir. Et si c'était ce gars-là qui devenait un peu le leader dans cette équipe ? Je pense qu'en faisant ce qu'il a fait dans les 5 premières minutes avec cette volonté affichée immédiatement d'aller attaquer le ballon dans les pieds de Merlin... c'est assez rare mine de rien une action comme ça, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Merlin ne peut pas s'attendre à ça. C'est très très rare qu'un mec fasse un tacle comme ça à cet endroit du terrain. Ce qu'a fait Weah c'est une façon de dire "oui on est là". Ce qu'il me montre sur le terrain et quand il parle, j'aime (…) Weah est devenu un taulier de cette équipe et moi je le veux arrière droit. C'est pour ça qu'il est venu l'été dernier ».