Dossier sensible en Ligue 1 : Pierre Ménès donne ses informations

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver a pris fin lundi soir et comme à chaque fois, avec son lot de dossiers qui ont fait polémique. Et pour l'un d'entre eux, qui implique deux clubs de Ligue 1, Pierre Ménès a livré ses informations sur les coulisses de ce dossier.

Très proche de Mark Keller, le président RC Strasbourg, Pierre Ménès est donc généralement bien informé sur le club alsacien. Cela tombe bien, puisque les Strasbourgeois ont eu plusieurs dossiers chauds à gérer cet hiver. L'un d'eux concerne Junior Mwanga prêté à Nantes l'été dernier. Et contre toute attente, l'ancien Bordelais a déjà fait son retour à Strasbourg.

Junior Mwanga de retour 🔙



▸ #TrainingRCSA pic.twitter.com/WW012W4xQA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 4, 2026

Pierre Ménès donne ses informations sur un dossier sensible Un dossier qui a connu plusieurs rebondissements et qui semblait de voir se finir par un bras de fer, mais Junior Mwanga a finalement fait ses adieux au FC Nantes. « Ces derniers jours, mon nom a été associé à des choses qui ne reflètent pas ce que je suis. J’ai réagi dans l’émotion, et je reconnais que j’ai fait une erreur. Je tiens à présenter mes excuses sincères au FC Nantes, à ses joueurs et à ses supporters. Je vous souhaite à tous bonne chance pour la suite de la saison, et espère sincèrement voir ce club historique se maintenir. A bientôt sur les terrains », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.