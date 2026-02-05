Dossier sensible en Ligue 1 : Pierre Ménès donne ses informations

Le mercato d'hiver a pris fin lundi soir et comme à chaque fois, avec son lot de dossiers qui ont fait polémique. Et pour l'un d'entre eux, qui implique deux clubs de Ligue 1, Pierre Ménès a livré ses informations sur les coulisses de ce dossier.
Très proche de Mark Keller, le président RC Strasbourg, Pierre Ménès est donc généralement bien informé sur le club alsacien. Cela tombe bien, puisque les Strasbourgeois ont eu plusieurs dossiers chauds à gérer cet hiver. L'un d'eux concerne Junior Mwanga prêté à Nantes l'été dernier. Et contre toute attente, l'ancien Bordelais a déjà fait son retour à Strasbourg.
Pierre Ménès donne ses informations sur un dossier sensible
Un dossier qui a connu plusieurs rebondissements et qui semblait de voir se finir par un bras de fer, mais Junior Mwanga a finalement fait ses adieux au FC Nantes. « Ces derniers jours, mon nom a été associé à des choses qui ne reflètent pas ce que je suis. J’ai réagi dans l’émotion, et je reconnais que j’ai fait une erreur. Je tiens à présenter mes excuses sincères au FC Nantes, à ses joueurs et à ses supporters. Je vous souhaite à tous bonne chance pour la suite de la saison, et espère sincèrement voir ce club historique se maintenir. A bientôt sur les terrains », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.
«Nantes lui a dit qu’il ne comptait plus sur lui»
Afin d'y voir plus clair, Pierre Ménès a ainsi livré ses informations concernant l'épineux dossier Mwanga. « Selon mes informations, Nantes lui a dit qu’il ne comptait plus sur lui. Et après, Nantes fait l’étonné que le joueur annonce son départ. Il y a un petit problème de cohérence entre les uns et les autres. Il revient à Strasbourg, et il revient à un poste où Gary O’Neil réclame un joueur. Maintenant, est-ce que Junior Mwanga peut être ce joueur-là… En tout cas, il faudra qu’il montre autre chose que ce qu’il a montré lors de ses dernières sorties nantaises où il était effectivement totalement catastrophique », révèle-t-il sur sa chaîne YouTube.