«37M€ foutus par la fenêtre» : Le transfert que Pierre Ménès ne comprendra jamais, «c’est inexplicable» 

C’est une habitude depuis plusieurs saisons, les clubs de Ligue 1 enchaînent les grosses ventes en Premier League, souvent avec de très jeunes joueurs. Mais cela n’a pas toujours porté ses fruits comme le regrette Pierre Ménès qui utilise notamment une exemple bien précis.
Depuis quelques années, la Premier League fait son marché en Ligue 1 en recrutant notamment les joueurs les plus prometteurs. Dernier exemple en date, Jeremy Jacquet qui a quitté le Stade Rennais pour s'engager avec Liverpool qui a déboursé 72M€ pour le recruter dans les dernières heures du mercato d'hiver. Interrogé sur ce phénomène, Pierre Ménès regrette surtout que, souvent, les clubs anglais ne fassent pas confiance à ces jeunes. Et le journaliste prend pour exemple Dilane Bakwa qui avait rejoint Nottingham Forrest en provenance de Strasbourg pour 37M€ l'été dernier.
Pierre Ménès regrette un gros départ de Ligue 1
« Comment expliquer qu’il ait du mal à s’imposer en Premier League ? J’ai envie de prendre le problème un peu dans l’autre sens, de se demander pourquoi les clubs anglais dépensent-ils autant d’argent sur des joueurs pour leur faire aussi peu confiance. Nottingham Forest a dépensé 37 millions d’euros sur Dilane Bakwa pour ne le faire jamais jouer… C’est de l’argent foutu par les fenêtres », regrette-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d’en rajouter une couche.
«Pourquoi les clubs anglais dépensent-ils autant d’argent sur des joueurs pour leur faire aussi peu confiance»
« Il faudrait aussi à un moment donné que les clubs anglais arrêtent de taper dans la Ligue 1 si c’est pour ne jamais faire confiance aux joueurs qu’ils recrutent. Parce que je ne pense pas que Dilane Bakwa ait perdu tout son football en allant là-bas. C’est un petit peu inexplicable, mais c’est surtout inexplicable de la part des clubs anglais, de toujours dépenser de l’argent pour finalement bazarder des joueurs, et en finalité perdre énormément d’oseille sur ces dossiers. Après, effectivement, on peut aussi penser que la barre peut être trop haute pour les joueurs, mais bon, je pense que Dilane Bakwa a largement le niveau pour apporter quelque chose d’important à une équipe comme Forest », ajoute Pierre Ménès.