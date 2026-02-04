«37M€ foutus par la fenêtre» : Le transfert que Pierre Ménès ne comprendra jamais, «c’est inexplicable» 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est une habitude depuis plusieurs saisons, les clubs de Ligue 1 enchaînent les grosses ventes en Premier League, souvent avec de très jeunes joueurs. Mais cela n’a pas toujours porté ses fruits comme le regrette Pierre Ménès qui utilise notamment une exemple bien précis.

Depuis quelques années, la Premier League fait son marché en Ligue 1 en recrutant notamment les joueurs les plus prometteurs. Dernier exemple en date, Jeremy Jacquet qui a quitté le Stade Rennais pour s'engager avec Liverpool qui a déboursé 72M€ pour le recruter dans les dernières heures du mercato d'hiver. Interrogé sur ce phénomène, Pierre Ménès regrette surtout que, souvent, les clubs anglais ne fassent pas confiance à ces jeunes. Et le journaliste prend pour exemple Dilane Bakwa qui avait rejoint Nottingham Forrest en provenance de Strasbourg pour 37M€ l'été dernier.

We have reached an agreement for the transfer of Jeremy Jacquet from Stade Rennais, with the defender set to join the club ahead of the 2026-27 season, subject to a work permit and international clearance 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 2, 2026

Pierre Ménès regrette un gros départ de Ligue 1 « Comment expliquer qu’il ait du mal à s’imposer en Premier League ? J’ai envie de prendre le problème un peu dans l’autre sens, de se demander pourquoi les clubs anglais dépensent-ils autant d’argent sur des joueurs pour leur faire aussi peu confiance. Nottingham Forest a dépensé 37 millions d’euros sur Dilane Bakwa pour ne le faire jamais jouer… C’est de l’argent foutu par les fenêtres », regrette-t-il sur sa chaîne YouTube, avant d’en rajouter une couche.