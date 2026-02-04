Endrick à l’OL la saison prochaine : La nouvelle information qui permet d’y croire

L’hiver a été plutôt agité du côté de l’OL sur le mercato. Le club rhodanien s’est renforcé en janvier, notamment avec l’arrivée en prêt d’Endrick. La direction lyonnaise aimerait d’ailleurs conserver l’attaquant du Real Madrid dans ses rangs pour la saison prochaine. Et un tel cas de figure pourrait être possible avec l’international auriverde.
Après avoir passé la première partie de saison avec un effectif limité, l’OL est passé à l’action sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts. Les dirigeants lyonnais ont notamment accueilli Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Et le Brésilien a démarré son aventure en France sur les chapeaux de roue. En quatre rencontres toutes compétitions confondues, l’international auriverde s’est montré décisif à cinq reprises (quatre but et une passe décisive).
L'OL veut garder Endrick pour la saison prochaine
Endrick a frappé tellement fort que selon certaines sources, l’OL aimerait le conserver dans ses rangs en vue de la saison prochaine. Paulo Fonseca voudrait pouvoir compter sur le buteur de 19 ans dès le début de l’exercice 2026-2027. Le coach portugais serait totalement tombé sous le charme de l'ancien de Palmeiras. Le prêt du Brésilien ne comporte toutefois aucune option d’achat. Il faudra donc renégocier avec le Real Madrid dans l’optique d’obtenir une nouvelle cession.
Son temps de jeu au Real Madrid va relancer son avenir ?
Et ce scénario pourrait être envisageable. D’après les informations de The Athletic, Endrick souhaiterait réussir au Real Madrid. Seulement, l’international auriverde voudrait avoir une réelle chance de prouver ce qu'il vaut réellement, notamment avec du temps de jeu plus régulier qu'en première partie de saison. Ses représentants devraient ainsi réévaluer le cas l’été prochain. Si jamais les Merengue ne peuvent pas garantir au Brésilien ce qu’il désire, un autre prêt à l’OL pourrait être une bonne option pour les deux parties. Affaire à suivre...